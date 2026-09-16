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أحمد فرهود

فيلم رعب ضد راسينج: برشلونة يعيش رفاهية مع هانزي فليك.. و"السذاجة والإصابات المضحكة" الخطر الأكبر!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
رافينيا
لامين يامال
داني أولمو
كريم أديمي
انتوني جوردون
فيرمين لوبيز
جابرييل جيسوس
جوان جارسيا
برشلونة ضد راسينج سانتاندير
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني

3 نقاط بـ"عرض ساحر" من برشلونة..

في الليلة التي يلعب فيها العملاق الكتالوني برشلونة؛ لا داعي أن تذهب عزيزي القارئ إلى السينما، أو تبحث عن فيلم تشويقي ما في منزلك.

هذه حقيقة وليست مبالغة؛ فنحن نشاهد تشويق ومتعة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، خلال مباريات برشلونة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

آخر حلقات المتعة الكروية، في مسلسل برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك؛ كانت ضد نادي راسينج سانتاندير مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

فريق برشلونة الأول لكرة القدم فاز (7-2) ضد راسينج سانتاندير؛ ليصل إلى نقطته الثامنة عشر في 6 مباريات، منفردًا بـ"صدارة" جدول الترتيب.

سباعية برشلونة في شباك راسينج؛ جاءت بواسطة "رافينيا دياز (3 أهداف)، جواو كانسيلو، جابرييل جيسوس، لامين يامال وأسيير فيلاليبري بـ(الخطأ في مرماه)"، في الدقائق 8 و25 و36 و42 و67 و79 و89 تواليًا.

أما ثنائية الضيوف في مباراة ليلة الأربعاء، التي أُقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بإقليم كتالونيا؛ فسجلها كل من ماجويتي جاي وياسر زبيري، في الدقيقتين 30 و65.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكاسح ضد راسينج..

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    هانزي فليك.. المدرب الألماني يدخل تاريخ برشلونة

    دخل المدير الفني الألماني هانزي فليك، تاريخ العملاق الكتالوني برشلونة من أوسع الأبواب؛ وذلك بعد الفوز (7-2) ضد نادي راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    نعم.. فليك أصبح أول مدير فني يقود برشلونة، لتحقيق "7 انتصارات متتالية" في بداية الموسم الرياضي الواحد، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ بواقع ست في مسابقة الدوري الإسباني، وآخر في دوري أبطال أوروبا.

    وبالتالي؛ يكون فليك قد تجاوز "3 حقب مختلفة" في تاريخ العملاق الكتالوني الكبير، على النحو التالي:

    * موسم 1929-30: تحقيق 6 انتصارات؛ جميعهم في مسابقة الدوري الإسباني.

    * موسم 1960-61: تحقيق 6 انتصارات؛ أربع في الدوري واثنان في كأس أوروبا.

    * موسم 2018-19: تحقيق 6 انتصارات؛ أربع في الدوري وواحد في السوبر الإسباني وآخر في دوري أبطال أوروبا.

    أي أن بداية برشلونة المثالية في موسم 2018-2019، تحت قيادة المدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي؛ جاءت في 3 بطولات مختلفة، سواء محليًا أو قاريًا.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    جماليات برشلونة لا تقتصر على "الغزارة التهديفية" فقط!

    ما يقدّمه العملاق الكتالوني برشلونة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ أصبح أقرب لـ"السحر" منه إلى كرة القدم الاعتيادية، التي نُشاهدها في كثير من المباريات الأخرى.

    نعم.. مباريات برشلونة تتميّز بـ"الغزارة التهديفية"؛ ولكننا نرى أيضًا الكثير من الجماليات الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: لعب جماعي مذهل، مع تمريرات من قدم إلى قدم "تيكي تاكا".

    * ثانيًا: تنويع الهجمات بين العمق والجناحين، مع تمريرات بينية تضرب خطوط أي خصم.

    * ثالثًا: المهارات الفردية لكثير من اللاعبين في حالات "1 ضد 1"، والتي تفتح المساحات لزملائهم.

    وأضاف برشلونة حلًا آخر مهم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهو "التسديد بعيد المدى"، مثلما شاهدنا ضد نادي راسينج سانتاندير.

    وكان يعاب على برشلونة دائمًا، أنه لا يسدد من بعيد، خاصة أمام الأندية المتكتلة دفاعيًا؛ ولكن هذا الأمر يبدو أنه يختفي تدريجيًا، في الموسم الرياضي الحالي.

    نعم.. الظهير البرتغالي جواو كانسيلو سجل هدفًا وتسبب في آخر، من تسديدتين مذهلتين من بعيد؛ ليقود برشلونة للفوز (7-2) ضد راسينج، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

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    برشلونة يعيش "رفاهية كروية" مع هانزي فليك.. وهذا الدليل!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة يعيش "رفاهية كروية"، يتمناها أي نادٍ.

    هذه الرفاهية الكروية التي نقصدها؛ تتمثّل في امتلاك لاعبين بجودة عالية للغاية في بعض المراكز، كالتالي:

    * صناعة اللعب أو تحت رأس الحربة: عندما يغيب الإسباني المتألق فيرمين لوبيز؛ فنحن نشاهد إبداعات مواطنه داني أولمو.

    * الجناح الأيسر: عندما يجلس الإنجليزي أنتوني جوردون على دكة البدلاء؛ فإن الألماني كريم أديمي يقدّم أفضل المستويات.

    نعم عزيزي القارئ؛ ثنائي مثل أولمو وأديمي أبدعا في مواجهة برشلونة ضد نادي راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    الإبداع ليس شرطًا أن يكون بتسجيل الأهداف؛ حيث يمكن أن يكون بالتمريرات الحاسمة أو فتح المساحات للزملاء، وهو ما حدث مع أولمو وأديمي ضد راسينج.

    حتى أن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسيوس، الذي جاء إلى برشلونة في ساعات الميركاتو الأخيرة؛ ها هو يبدع في كل مرة يتحصل فيها على دقائق، بل ويشكل ثنائية مذهلة مع الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    وسجل جيسوس هدفًا رائعًا ضد راسينج، بعد نزوله بديلًا في الشوط الثاني؛ ليثبت أن خيار مهم للغاية لكتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، في الموسم الرياضي الحالي.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    المهرجون والإصابات المضحة الخطر الأكبر على موسم برشلونة!

    أخيرًا ورغم كل ما ذكرناه؛ يجب الوقوف عند بعض "السلبيات الواضحة" في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، والتي قد تهدد موسمه بالكامل.

    هذه السلبيات ظهرت مجددًا ضد نادي راسينج سانتاندير، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هشاشة دفاعية كبيرة.

    * ثانيًا: إهدار الكثير من الفرص.

    * ثالثًا: إصابات غريبة للاعبين.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ يكفي أن ننظر إلى الهدف الذي سجله السنغالي ماجويتي جاي، نجم فريق راسينج سانتاندير الأول لكرة القدم.

    هذا الهدف أظهر لنا حقيقة مهمة؛ وهي أن مدافعي برشلونة يحتاجون إلى "الصلابة" في أحيانٍ كثيرة، لأنهم يظهرون "سذاجة" مبالغ فيها في بعض اللقطات.

    وهُنا نحن لا نقصد أي إهانة عزيزي القارئ؛ لكن مدافعو برشلونة يقفون حرفيًا كـ"المتفرجين"، وهم يشاهدون الخصم يمر منهم بكل سهولة.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فرغم أن برشلونة يفوز بالأربعة والخمسة وحتى السبعة، إلا أنه يهدر أضعافها في المباراة الواحدة.

    وإذا جاءت مباراة لم يستطع فيها نجوم برشلونة، صناعة هذا الكم من الفرص؛ فإنه قد يدفع الثمن غاليًا للغاية، بفقد نقاط مهمة.

    وأخيرًا؛ لا نعرف كيف نقولها، بخصوص النقطة الثالثة: "هل نادي برشلونة يعاني من سوء حظ.. أم لعنة ما؟!".

    نعم.. هل تتذكرون عندما تعرض المدافع الإسباني إريك جارسيا لإصابة قوية في الأنف، باصطدامه بزميله ومواطنه رودري هيرنانديز؛ وذلك خلال مواجهة نادي فالنسيا، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    ها هو الحارس الإسباني جوان جارسيا يتعرض للإصابة، ويتم استبداله بين شوطي مواجهة راسينج؛ لمجرد أن قدمه "انزلقت" عندما ذهب للحصول على الكرة بجوار مرماه، بسبب الأمطار الغزيزة.

    ومثل هذه الإصابات الغريبة، قد تهدد موسم برشلونة بالكامل؛ خاصة إذا ما شاهدنا مستويات الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، الذي يرتكب أخطاءً مضحكة.

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