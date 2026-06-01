برشلونة بإمكانه الرد الآن: عندما تحوّلت "أريكة والد دين هاوسن" إلى لعنة على ريال مدريد وكأس العالم 2026 أكبر دليل

قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ كشفت جميع المنتخبات عن قوائمها، التي تضم 26 لاعبًا لكل منها.

وبعد الكشف عن قوائم المنتخبات، في مونديال القارة الأمريكية؛ اتضح أن العملاق الإسباني ريال مدريد من أكثر الأندية الأوروبية الكبيرة، التي دفعت ثمن موسم 2025-2026 غاليًا.

نعم.. ريال مدريد مر بموسم سيئ للغاية في 2025-2026؛ سواء على مستوى الأداء الفني "جماعيًا وفرديًا"، أو لعنة الإصابات.

كل ذلك دفع الأجهزة الفنية المختلفة؛ لاستبعاد أكثر من لاعب مدريدي كبير، من بطولة كأس العالم 2026.

وقتها.. تذكرنا المنشور الشهير لوالد دين هاوسن، قلب دفاع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..