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Julian AlvarezGetty Images
أحمد فرهود

مفاجأة قانونية.. برشلونة يستطيع خطف خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد بـ80 مليون يورو فقط!

برشلونة
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
الدوري الإسباني
انتقالات

خوليان ألفاريز أسال الكثير من الحبر في وسائل الإعلام..

لا صوت يعلو في الميركاتو الصيفي الحالي، على صفقة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

ألفاريز البالغ من العمر 26 سنة، أعلن رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد صراحة؛ وسط اهتمام كبير من العملاق الكتالوني برشلونة، بالتعاقد معه.

  • Julian AlvarezGetty Images

    ما هي قصة صفقة خوليان ألفاريز المثيرة؟!

    العملاق الكتالوني برشلونة وضع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كـ"هدف رئيس" في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد رحيل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

    وقدّم برشلونة عرضًا إلى أتلتيكو مدريد لشراء ألفاريز، مقابل 100 مليون يورو؛ الأمر الذي أغضب نادي العاصمة الإسبانية بشدة، وسط رفض تام لفكرة التخلي عن مهاجمه الأرجنتيني.

    هُنا.. خرج ألفاريز أمام العالم ليُعلن رغبته في الرحيل؛ ما دفع أتلتيكو لتقديم شكوى ضد برشلونة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة تحريض اللاعب.

    بل أن الكثير من التقارير أكدت أن نادي العاصمة الإسبانية، أصبح مستعدًا لبيع المهاجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو آرسنال الإنجليزي؛ لمنع انتقاله إلى برشلونة تحديدًا، في صيف العام الحالي.

    وحتى الآن يتمسك اللاعب بالانتقال إلى برشلونة - حسب نفس التقارير -؛ مع استعداد العملاق الكتالوني لتقديم عرض جديد إلى أتلتيكو مدريد، يتراوح بين 120 و130 مليون يورو بالإضافة لبعض المكافآت.

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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    برشلونة يستطيع التعاقد مع خوليان ألفاريز بـ80 مليونًا فقط!

    ووسط كل هذا الجدل.. خرج القانوني الرياضي الإسباني ميجيل جالان، المشهور بـ"محارب الفساد"، والذي أطاح برئيس الاتحاد المحلي الأسبق أنخيل ماريا فيلار وتسبب في إيقاف بيدرو روتشا أيضًا؛ بمفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص مستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

    جالان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن العملاق الكتالوني برشلونة يستطيع التعاقد مع ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 80 و100 مليون يورو، فقط.

    وأكد جالان على أن كلامه ليس مجرد "أحلام يقظة"؛ وإنما حقيقة واقعية لا يُمكن الجدال فيها، بناء على "قانون العمل" في إسبانيا.

  • خوليان ألفاريز مرتبط بـ"قانون العمل" في إسبانيا

    واستكمالًا لتصريحاته.. أوضح القانوني الرياضي ميجيل جالان، أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مُرتبط بـ"قانون العمل" في إسبانيا؛ وفقًا للمرسوم الملكي رقم 1006/1985، الذي ينظم علاقة العمل الخاصة بالرياضيين في البلاد.

    وشدد جالان على أن هذا القانون، جاء لمنع بعض التصرفات التعسفية من الأندية؛ حيث يعطي الحق لأي لاعب بفسخ عقده من طرف واحد، مع دفع تعويض مالي تحدده المحكمة.

    بمعنى.. ألفاريز يستطيع فسخ عقده مع نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، من طرف واحد فقط أمام المحكمة المختصة في البلاد؛ على أن تُحدد قيمة التعويض الذي سيدفعه اللاعب، دون أي أهمية للشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو.

    وأضاف جالان: "المحكمة تعتبر الشروط الجزائية الضخمة، بمثابة البنود التعسفية ضد اللاعبين؛ لذلك.. فهي تحدد قيمة التعويض بناء على الراتب، والقيمة الرياضية والمدة المتبقية في العقد".

    وأعلن القانوني الرياضي أنه بناء على راتب ألفاريز، والمدة المتبقية في عقده مع أتلتيكو مدريد وقيمته الرياضية، فإن التعويض حال فسخ عقده مع ناديه سيُقدر بـ80 إلى 100 مليون يورو؛ مع اعتبار الشرط الجزائي كأنه لم يكن، ودون إمكانية تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

  • Julian AlvarezGetty Images

    إيفان زوبياوري.. "مرجع مهم" في قضية خوليان ألفاريز

    أخيرًا.. استشهد القانوني الرياضي ميجيل جالان، بواقعة اللاعب الإسباني إيفان زوبياوري؛ الذي تعاقد معه نادي أتلتيكو بيلياو الإسباني عام 2005، قادمًا من غريمه الباسكي التاريخي ريال سوسييداد.

    وقتها.. زوبياوري كان لديه شرطًا جزائيًا مع سوسييداد، بقيمة 30 مليون يورو؛ إلا أنه فسخ عقده من طرف واحد فقط، لينتقل إلى بيلياو.

    وصُدِر قرار بإيقاف اللاعب 16 شهرًا آنذاك؛ قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الإسبانية، التي أقرت بحق زوبياوري في فسخ عقده مع دفع تعويض مالي لسوسييداد.

    هذا التعويض لم يكن قيمة الشرط الجزائي - سالف الذكر -، وإنما 5 ملايين يورو فقط؛ حيث تم حساب راتب اللاعب وقيمته الرياضية، مع المدة المتبقية من عقده.

    واعتبرت المحكمة أن شرط الـ30 مليون يورو؛ هو إجراء تعسفي من ريال سوسييداد ضد اللاعب، لمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ آخر وتقييد حريته.

    وهذا ما اعتمد عليه جالان، في حديثه عن قضية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ خاصة في ظل تطبيق "قانون العمل" عليه، إذا انتقل إلى فريقٍ آخر داخل البلاد.