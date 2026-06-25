مفاجأة قانونية.. برشلونة يستطيع خطف خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد بـ80 مليون يورو فقط!

العملاق الكتالوني برشلونة وضع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كـ"هدف رئيس" في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد رحيل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وقدّم برشلونة عرضًا إلى أتلتيكو مدريد لشراء ألفاريز، مقابل 100 مليون يورو؛ الأمر الذي أغضب نادي العاصمة الإسبانية بشدة، وسط رفض تام لفكرة التخلي عن مهاجمه الأرجنتيني.

هُنا.. خرج ألفاريز أمام العالم ليُعلن رغبته في الرحيل؛ ما دفع أتلتيكو لتقديم شكوى ضد برشلونة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة تحريض اللاعب.

بل أن الكثير من التقارير أكدت أن نادي العاصمة الإسبانية، أصبح مستعدًا لبيع المهاجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو آرسنال الإنجليزي؛ لمنع انتقاله إلى برشلونة تحديدًا، في صيف العام الحالي.

وحتى الآن يتمسك اللاعب بالانتقال إلى برشلونة - حسب نفس التقارير -؛ مع استعداد العملاق الكتالوني لتقديم عرض جديد إلى أتلتيكو مدريد، يتراوح بين 120 و130 مليون يورو بالإضافة لبعض المكافآت.