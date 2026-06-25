مفاجأة قانونية.. برشلونة يستطيع خطف خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد بـ80 مليون يورو فقط!

أخيرًا.. استشهد القانوني الرياضي ميجيل جالان، بواقعة اللاعب الإسباني إيفان زوبياوري؛ الذي تعاقد معه نادي أتلتيكو بيلياو الإسباني عام 2005، قادمًا من غريمه الباسكي التاريخي ريال سوسييداد.
وقتها.. زوبياوري كان لديه شرطًا جزائيًا مع سوسييداد، بقيمة 30 مليون يورو؛ إلا أنه فسخ عقده من طرف واحد فقط، لينتقل إلى بيلياو.
وصُدِر قرار بإيقاف اللاعب 16 شهرًا آنذاك؛ قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الإسبانية، التي أقرت بحق زوبياوري في فسخ عقده مع دفع تعويض مالي لسوسييداد.
هذا التعويض لم يكن قيمة الشرط الجزائي - سالف الذكر -، وإنما 5 ملايين يورو فقط؛ حيث تم حساب راتب اللاعب وقيمته الرياضية، مع المدة المتبقية من عقده.
واعتبرت المحكمة أن شرط الـ30 مليون يورو؛ هو إجراء تعسفي من ريال سوسييداد ضد اللاعب، لمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ آخر وتقييد حريته.
وهذا ما اعتمد عليه جالان، في حديثه عن قضية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ خاصة في ظل تطبيق "قانون العمل" عليه، إذا انتقل إلى فريقٍ آخر داخل البلاد.