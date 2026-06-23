قضية خوليان ألفاريز تكشف تناقضات أتلتيكو مدريد.. فعل ما قام به برشلونة "الغشاش" والغضب أنساه الحقائق!

واستكمالًا للنقطة السابقة.. دعونا نقف على اتهامات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ بالاستفادة من الأخطاء التحكيمية، في المواجهات المباشرة.
هُنا.. نستطيع القول إن برشلونة مثل غيره من الأندية، استفاد من بعض الأخطاء التحكيمية ضد أتلتيكو مدريد بالفعل؛ لكن لا ننسى أن فريق العاصمة الإسبانية استفاد هو الآخر من هذه الأخطاء، أمام العملاق الكتالوني.
ويُمكن تلخيص الأخطاء التحكيمية التي استفاد منها أتلتيكو، ضد فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ فيما يلي:
* موسم 2013-2014:
خاض برشلونة مواجهة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد على أرضية ميدان "كامب نو"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 38 "الأخيرة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2013-2014.
وقتها.. كان لا بديل أمام برشلونة سوى الفوز، من أجل التتويج باللقب؛ بينما لعب أتلتيكو مدريد على احتمالين، وهما الفوز أو التعادل.
وبالفعل.. نجح أتلتيكو في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتزع لقب الدوري رسميًا؛ في مباراة شهدت إلغاء "هدف صحيح" لمصلحة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بداعي التسلل.
* موسم 2015-2016
تواجه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2015-2016.
آنذاك.. فاز برشلونة "ذهابًا" على أرضية ميدانه (2-1)؛ بينما خسر "إيابًا" بهدفين مقابل لا شيء، ليودع المسابقة الأوروبية ويتأهل أتلتيكو.
وشهدت مباراة الإياب لقطة جدلية للغاية؛ عندما رفض الحكم احتساب "ركلة جزاء" صحيحة للعملاق الكتالوني، بعد لمس الكرة يد مدافع الفريق المدريدي داخل منطقة الـ18.
وبدلًا من أن يحتسب الحكم "جزائية"؛ أشار إلى ركلة حرة من خارج منطقة الـ18، وهو ما حرم برشلونة من الوصول للشوطين الإضافيين وربما التأهُل.
* موسم 2025-2026
خلال الموسم الرياضي 2025-2026؛ ضرب برشلونة موعدًا ناريًا أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسقط برشلونة بنتيجة قاسية (0-4) ذهابًا، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ وذلك في مباراة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تمثّلت في إلغاء هدف لمدافع العملاق الكتالوني باو كوبارسي.
وأجمع الخبراء على أن هذا الهدف كان صحيحًا، وأن الحكام ارتكبوا خطأ في تحديد مصيدة التسلل؛ خاصة في ظل تعطل تقنية "التسلل شبه الآلي" وقتها.
المهم.. برشلونة فاز (3-0) إيابًا، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بعد مباراة أكثر من رائعة؛ إلا أنه ودع المسابقة بفارق هدف وحيد، وهو ذلك الذي تم إلغاءه ذهابًا.
كما تكرر الجدل التحكيمي في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث كان برشلونة يستحق "ركلة جزاء" على الأقل، سواء في الذهاب أو الإياب ضد أتلتيكو مدريد.
حتى أن بعض نجوم أتلتيكو، اعترفوا أنهم كانوا يتوقعون حصول برشلونة على "ركلة جزائية"، في اللعبة التي أمسك فيها زميلهم مارك بوبيل للكرة داخل منطقة الـ18، خلال مباراة الذهاب؛ وسط تجاهُل تام من الحكم، لهذه اللقطة.
وكان من الممكن أن تساعد هذه اللقطة العملاق الكتالوني، على التأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بدلًا من أتلتيكو الذي صعد رسميًا وقتها، لمقابلة آرسنال الإنجليزي.