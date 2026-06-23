قضية خوليان ألفاريز تكشف تناقضات أتلتيكو مدريد.. فعل ما قام به برشلونة "الغشاش" والغضب أنساه الحقائق!

ليست مجرد صفقة انتقال عادية، في سوق الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ بل تحوّلت إلى "صاعق" أشعل فتيل الحرب الباردة، بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

الحديث هُنا عن الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم؛ الذي وضعه برشلونة كـ"هدف رئيس" لتدعيم صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدّم برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، لشراء عقد ألفاريز بشكلٍ رسمي؛ وهو الأمر الذي رد عليه أتلتيكو ببيانٍ شديد اللهجة، مع الكثير من المنشورات الساخرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

هُنا.. تأكد برشلونة أنه لن يستطيع إتمام الصفقة، إلا إذا خرج اللاعب بنفسه أمام وسائل الإعلام، ليُعلن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية.

وهذا ما قام به اللاعب بالفعل، على هامش مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، ودون أن يذكر اسم العملاق الكتالوني صراحة؛ لكن الجميع يعلم أنه يقصد "قلعة البلوجرانا"، بالطبع.

رد أتلتيكو مدريد جاء بشكلٍ عنيف مجددًا، حيث وصف برشلونة بـ"النادي الغشاش"؛ مع التوعد بتقديم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة التفاوض مع لاعب أثناء "الفترة المحمية" من عقده.

ومن حق أتلتيكو مدريد أن يُدافع عن مصالحه بالتأكيد، إلا أن حربه ضد برشلونة أظهرت بعض التناقضات المثيرة للجدل؛ وهو ما يُمكن استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..