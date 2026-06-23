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Julian Alvarez Atletico Madrid GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

قضية خوليان ألفاريز تكشف تناقضات أتلتيكو مدريد.. فعل ما قام به برشلونة "الغشاش" والغضب أنساه الحقائق!

فقرات ومقالات
برشلونة
أتلتيكو مدريد
خوليان ألفاريز
الدوري الإسباني

خوليان ألفاريز أصبح "عنوانًا للإثارة والجدل" في الصيف الحالي..

ليست مجرد صفقة انتقال عادية، في سوق الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ بل تحوّلت إلى "صاعق" أشعل فتيل الحرب الباردة، بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

الحديث هُنا عن الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم؛ الذي وضعه برشلونة كـ"هدف رئيس" لتدعيم صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدّم برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، لشراء عقد ألفاريز بشكلٍ رسمي؛ وهو الأمر الذي رد عليه أتلتيكو ببيانٍ شديد اللهجة، مع الكثير من المنشورات الساخرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

هُنا.. تأكد برشلونة أنه لن يستطيع إتمام الصفقة، إلا إذا خرج اللاعب بنفسه أمام وسائل الإعلام، ليُعلن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية.

وهذا ما قام به اللاعب بالفعل، على هامش مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، ودون أن يذكر اسم العملاق الكتالوني صراحة؛ لكن الجميع يعلم أنه يقصد "قلعة البلوجرانا"، بالطبع.

رد أتلتيكو مدريد جاء بشكلٍ عنيف مجددًا، حيث وصف برشلونة بـ"النادي الغشاش"؛ مع التوعد بتقديم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة التفاوض مع لاعب أثناء "الفترة المحمية" من عقده.

ومن حق أتلتيكو مدريد أن يُدافع عن مصالحه بالتأكيد، إلا أن حربه ضد برشلونة أظهرت بعض التناقضات المثيرة للجدل؛ وهو ما يُمكن استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    برشلونة "غشاش".. هذا ما فعله أتلتيكو مدريد في 2024!

    نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في الميركاتو الصيفي لعام 2024؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، مقابل 75 مليون يورو.

    "إذًا.. كيف تعاقد أتلتيكو مع ألفاريز وقتها؟!"؛ الإجابة تتمثّل في أن اللاعب كان يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب عدم لعبه "أساسيًا" في تواجد المهاجم النرويجي الكبير إرلينج هالاند.

    هُنا.. كما قال الصحفي الرياضي فيرناندو بولو، تواصل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، مع ألفاريز بشكلٍ يومي؛ وذلك من أجل إقناعه بمشروع النادي الإسباني، ودوره المهم داخل الفريق الأول.

    وبعد إقناع ألفاريز من قِبل سيميوني؛ تواصلت إدارة أتلتيكو مع نظيرتها في مانشستر سيتي بشكلٍ رسمي، وقامت بشراء عقد اللاعب مقابل 75 مليون يورو.

    والآن يتكرر الأمر مع برشلونة؛ حيث يرغب اللاعب بالرحيل عن أتلتيكو مدريد منذ فترة، بل وأخبر مسؤولي النادي العاصمي بذلك.

    لكن الفارق.. سياسة السيتزنس ومدربه الإسباني وقتها بيب جوارديولا؛ هي عدم إجبار لاعب يريد الرحيل على البقاء، مع محاولة الحصول على أكبر عائد مالي من وراء بيعه.

    أما الآن.. أتلتيكو يُعاند برشلونة، ويرفض الجلوس على طاولة المفاوضات؛ رغم أنه اتبع أسلوب مشابه عندما تعاقد مع ألفاريز صيف 2024، كما قال بولو.

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    قضية نيجريرا.. أتلتيكو مدريد تعامل مع نائب رئيس الحكام سابقًا

    إذا عُدنا إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا عندما أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بيانًا رسميًا، يُهاجم فيه العملاق الكتالوني برشلونة، بعد عرض الـ100 مليون يورو؛ سنجد الآتي:

    * أولًا: أتلتيكو مدريد اتهم برشلونة بعدم النزاهة وشراء الحكام، في قضية "نيجريرا" الشهيرة؛ رغم أنه لم يتم إثبات أي تهمة ضد النادي الكتالوني حتى الآن.

    * ثانيًا: أتلتيكو مدريد اتهم برشلونة بتحقيق الانتصارات عليه، في بعض المواجهات المباشرة بينهما؛ وذلك من خلال الاستفادة من الأخطاء التحكيمية.

    وإذا ركزنا على النقطة الأولى في البداية؛ يُمكن القول إن بعض الأندية الأخرى غير برشلونة، تعاملت مع شركات خاصة بالحكام.

    وبعيدًا عن الأمور القانونية، وهل التعامل مع الشركات الخاصة بالحكام أمر مسموح به أم لا؛ فنحن نتذكر الخبر الذي نشرته صحيفة "سبورت"، يوم 20 أبريل 2026.

    هذا الخبر تضمن تصريحات من أوريزار أزبيتارتي، نائب رئيس لجنة الحكام الفنية في إسبانيا سابقًا؛ والذي كشف عن أن نادي أتلتيكو مدريد تعامل مع شركاته الخاصة، مقابل مبالغ مالية.

    أزبيتارتي قال: "حصلتُ على حكم ضد أتلتيكو مدريد، بـ3 ملايين يورو كـ(تعويض مالي)؛ بسبب اتهام رئيس النادي وقتها خيسوس جيل لي، بعدم النزاهة".

    وأوضح أزبيتارتي أنه تفاجأ بعد حصوله على هذا الحكم القضائي، باتصال من رئيس أتلتيكو مدريد؛ الذي أخبره بأنه سيدفع أموالًا له، مقابل حصول النادي وأعضاءه على بعض الخدمات الدعائية، التي تقوم بها شركته الخاصة.

    أي أن أتلتيكو مدريد سار على خطى برشلونة، بالتعامل مع شركات خاصة بمسؤول تحكيمي؛ حيث ليس بالضرورة أن يكون الهدف هو شراء الحكام، بالطبع.

    أتلتيكو تعامل مع شركات أزبيتارتي، للحصول على خدمات دعائية - مثلما صرح -؛ بينما برشلونة يؤكد أنه دفع أموالًا لشركات نائب رئيس التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، من أجل بعض الاستشارات التحكيمية.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    أخطاء التحكيم.. برشلونة دفع الثمن غاليًا ضد أتلتيكو مدريد بالذات

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. دعونا نقف على اتهامات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ بالاستفادة من الأخطاء التحكيمية، في المواجهات المباشرة.

    هُنا.. نستطيع القول إن برشلونة مثل غيره من الأندية، استفاد من بعض الأخطاء التحكيمية ضد أتلتيكو مدريد بالفعل؛ لكن لا ننسى أن فريق العاصمة الإسبانية استفاد هو الآخر من هذه الأخطاء، أمام العملاق الكتالوني.

    ويُمكن تلخيص الأخطاء التحكيمية التي استفاد منها أتلتيكو، ضد فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ فيما يلي:

    * موسم 2013-2014:

    خاض برشلونة مواجهة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد على أرضية ميدان "كامب نو"؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 38 "الأخيرة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي 2013-2014.

    وقتها.. كان لا بديل أمام برشلونة سوى الفوز، من أجل التتويج باللقب؛ بينما لعب أتلتيكو مدريد على احتمالين، وهما الفوز أو التعادل.

    وبالفعل.. نجح أتلتيكو في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لينتزع لقب الدوري رسميًا؛ في مباراة شهدت إلغاء "هدف صحيح" لمصلحة أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بداعي التسلل.

    * موسم 2015-2016

    تواجه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2015-2016.

    آنذاك.. فاز برشلونة "ذهابًا" على أرضية ميدانه (2-1)؛ بينما خسر "إيابًا" بهدفين مقابل لا شيء، ليودع المسابقة الأوروبية ويتأهل أتلتيكو.

    وشهدت مباراة الإياب لقطة جدلية للغاية؛ عندما رفض الحكم احتساب "ركلة جزاء" صحيحة للعملاق الكتالوني، بعد لمس الكرة يد مدافع الفريق المدريدي داخل منطقة الـ18.

    وبدلًا من أن يحتسب الحكم "جزائية"؛ أشار إلى ركلة حرة من خارج منطقة الـ18، وهو ما حرم برشلونة من الوصول للشوطين الإضافيين وربما التأهُل.

    * موسم 2025-2026

    خلال الموسم الرياضي 2025-2026؛ ضرب برشلونة موعدًا ناريًا أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    وسقط برشلونة بنتيجة قاسية (0-4) ذهابًا، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ وذلك في مباراة شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تمثّلت في إلغاء هدف لمدافع العملاق الكتالوني باو كوبارسي.

    وأجمع الخبراء على أن هذا الهدف كان صحيحًا، وأن الحكام ارتكبوا خطأ في تحديد مصيدة التسلل؛ خاصة في ظل تعطل تقنية "التسلل شبه الآلي" وقتها.

    المهم.. برشلونة فاز (3-0) إيابًا، على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بعد مباراة أكثر من رائعة؛ إلا أنه ودع المسابقة بفارق هدف وحيد، وهو ذلك الذي تم إلغاءه ذهابًا.

    كما تكرر الجدل التحكيمي في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث كان برشلونة يستحق "ركلة جزاء" على الأقل، سواء في الذهاب أو الإياب ضد أتلتيكو مدريد.

    حتى أن بعض نجوم أتلتيكو، اعترفوا أنهم كانوا يتوقعون حصول برشلونة على "ركلة جزائية"، في اللعبة التي أمسك فيها زميلهم مارك بوبيل للكرة داخل منطقة الـ18، خلال مباراة الذهاب؛ وسط تجاهُل تام من الحكم، لهذه اللقطة.

    وكان من الممكن أن تساعد هذه اللقطة العملاق الكتالوني، على التأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بدلًا من أتلتيكو الذي صعد رسميًا وقتها، لمقابلة آرسنال الإنجليزي.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. غضب أتلتيكو مدريد من برشلونة وراء بياناته شديدة اللهجة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يدافع عن حقه بالطبع؛ لكن غضبه أو خلافاته مع العملاق الكتالوني برشلونة، أنسته بعض الوقائع.

    بمعنى.. العلاقة المتوترة بين أتلتيكو وبرشلونة، ربما تكون الدافع وراء حديث نادي العاصمة الإسبانية عن بعض التفاصيل، التي تُدين البلوجرانا من وجهة نظره؛ رغم أنه قام بأشياء مثلها تمامًا، في السابق.

    ولا يزال برشلونة يتمسك بعدم التصعيد القضائي ضد أتلتيكو، بسبب بعض الاتهامات التي جاءت في بياناته السابقة والحالية؛ وذلك بهدف عدم تعقيد صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بشكلٍ أكبر.

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "كيف ستنتهي هذه الحرب المشتعلة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بسبب ألفاريز؟!".

    سوق الميركاتو الصيفي لا يزال في بدايته؛ لكن الجميع يترقب ما إذا كان أتلتيكو سيتراجع عن موقفه الرافض لرحيل ألفاريز، أم سينسحب برشلونة من الصفقة.