برشلونة لن يتحمل موسمين بدون مهاجم.. "فلماذا لا يُنفذ خطة عضة سواريز مع جونيور كروبي؟"

الآن.. لنختم تقريرنا بطرح تساؤل مثير للنقاش؛ وهو: "لماذا لا يُفعل العملاق الكتالوني برشلونة خطة (عضة سواريز)؟!".
ونحن نتذكر أن برشلونة، لعب موسم 2013-2014 دون "مهاجم رقم 9"؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو، وقتها.
وعندما استلم الإسباني لويس إنريكي، القيادة الفنية للعملاق الكتالوني، صيف عام 2014؛ كان أولى طلباته من مجلس الإدارة، التعاقد مع "مهاجم رقم 9".
ووضعت الإدارة البرشلونية آنذاك، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز على رأس أولوياتها؛ إلا أن مطالب نادي ليفربول الإنجليزي المالية، كادت تعرقل الصفقة.
والمثير في الأمر أنه بنفس الصيف؛ قام سواريز بتصرفه الشهير والذي لا يُنسى، عندما "عض" المدافع الإيطالي جورجيو كيليني.
نعم.. سواريز قام بعض كيليني، خلال مباراة منتخبي أوروجواي وإيطاليا، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2014.
والبعض توقع أن برشلونة سينسحب من الصفقة، في ذلك الوقت؛ إلا أن إدارة العملاق الكتالوني واصلت محاولتها، على النحو التالي:
* أولًا: استغلال واقعة "العضة" الشهيرة؛ في محاولة لإقناع ليفربول بتخفيض سعر الصفقة.
* ثانيًا: اتخاذ المخاطرة بانتظار سواريز؛ وذلك حتى انتهاء فترة عقوبته الطويلة.
ولا ننسى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بإيقاف سواريز عن ممارسة أي نشاط رياضي، لمدة 4 أشهر كاملة؛ بسبب "عضته" للمدافع الإيطالي، في بطولة كأس العالم 2014.
وبالفعل.. نجحت خطة برشلونة، حيث حسم الصفقة مقابل 81.7 مليون يورو؛ بينما لم يُشارك اللاعب في مباريات الفريق الكتالوني، إلا في أواخر أكتوبر - بعد انتهاء إيقافه -.
وحديثنا هذا يقودنا إلى النجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، الذي تعرض لإصابة مفاجئة في القدم، خضع على إثرها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 إلى 4 أشهر.
وكما ذكرنا.. تحفظات برشلونة في صفقة كروبي، متعلقة بقيمة الصفقة المُبالغ فيها، وليس إمكانات اللاعب الفنية أو موهبته؛ لذا لنتساءل: "هل من الممكن أن يستغل العملاق الكتالوني إصابته لمحاولة تقليل سعره؟!".
بمعنى.. برشلونة إذا تعقدت كل السُبل أمامه، من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، أو أي خيار آخر بديل، من الممكن أن يأخُذ المغامرة بالتعاقد مع كروبي، وانتظار عودته للملاعب في نوفمبر القادم، على غرار ما حدث مع سواريز؛ بشرط أن يوافق ناديه الإنجليزي بورنموث، على تخفيض قيمة الصفقة بعد إصابته.
هذا سيكون أفضل لبرشلونة بالطبع، من البقاء موسمين بدون مهاجم؛ لكن يبقى أن اسم وقيمة وخبرة سواريز وقتها تسمح بالمغامرة، أكثر من كروبي بالطبع.