برشلونة خرج من الصورة والهلال حاضر .. وجهات لياو المحتملة عقب إعلانه الرحيل عن ميلان

واحد من جهة، وآخر من الجهة الأخرى. بعد سبع سنوات، يقترب الزواج من نهايته. ما لم تحدث مفاجآت، والتي ستكون صاخبة على أي حال، فإن العلاقة بين رافائيل لياو وميلان قد انتهت بالفعل.

هذه المرة لا شائعات، ولا همسات، ولا تسريبات. جاء الإعلان مباشرة من فم المهاجم البرتغالي، الذي أعلن دون مواربة لقناة SportTv البرتغالية عن رغبته في تغيير الفريق، وارتداء قميص مختلف عن القميص الأحمر والأسود لأول مرة منذ عام 2019.

نعم، ولكن ماذا سيكون وجهة لياو؟ أين سيلعب اللاعب السابق في سبورتينج وليل في الموسم المقبل؟ انتبهوا، لأن هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه.