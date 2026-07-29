ضاع أمل برشلونة .. بديل روبرت ليفاندوفسكي المحتمل يخضع لعملية جراحية طارئة

برشلونة استقر على عدم تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الماضي، كونه خارج حسابات المدرب هانزي فليك، سواء لأسباب فنية أو لعامل العمر (37 سنة).

وقد شد ليفا الرحال بالفعل من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم إلى شيكاغو فاير بشكل رسمي.

فيما يبحث البرسا عن مهاجم مكانه، إذ كان الهدف يتركز على خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، لكن تعنت الأخير أمام إطلاق سراحه، يحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.

وكحل بديل، دهل الفرنسي جونيور كروبي؛ مهاجم بورنموث الإنجليزي، حسابات النادي الكتالوني، لكنه أصبح صفقة مستحيلة في الميركاتو الصيفي الجاري..



