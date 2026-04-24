Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona summer spending GFXGetty/GOAL
Mark Doyle و محمود خالد

خوليان ألفاريز وباستوني إلى برشلونة؟ .. وصفة مثالية لتحمل ميركاتو الصيف من أجل حلم دوري الأبطال!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
لا يرغب هانزي فليك، مدرب برشلونة، في الخوض في أسئلة حول الميركاتو الصيفي، في هذا التوقيت بالذات، وهو أمر منطقي؛ الفريق الكتالوني يتقدم حاليًا بفارق تسع نقاط على ريال مدريد في سباق اللقب الإسباني، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه، ربما بدون لامين يامال المصاب، وكما أشار فليك يوم الثلاثاء، "الدوري الإسباني ليس سهلًا".

ومع ذلك، فإن الفوز بدوري أبطال أوروبا أصعب بكثير، ولا يزال التتويج بلقب البطولة الأوروبية حلم أو "هوس" برشلونة، ولهذا كان خروج الفريق من ربع النهائي هذا العام بمثابة ضربة قاسية.

"البلوجرانا" كانوا على ثقة تامة بقدرتهم على تجاوز إنجاز العام الماضي الذي توقف عند الدور نصف النهائي، لكنهم خيبوا الآمال مرة أخرى، ولا يمكنهم لوم أحد سوى أنفسهم، بعد طرد لاعب من صفوفهم في كلتا مباراتي الذهاب والإياب، خلال خسارتهم بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك، يصر فليك على أن برشلونة ليس بعيدًا عن إنهاء جفاف دام 11 عامًا في دوري أبطال أوروبا. قائلًا: "الفريق شاب، ولدينا الكثير من الإمكانات للتحسن أكثر فأكثر. لدينا هيكل جيد، لكن، كما أقول دائمًا، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة في فترة الانتقالات. يجب ألا نتخذ أي قرارات غبية. يجب أن نكون مثاليين".

إنه على حق. سيكون لدى برشلونة أموال لينفقها هذا الصيف، لكن من الضروري أن ينفقها بحكمة، يقول فليك إنه والمدير الرياضي ديكو لديهما "أفكار واضحة" جدًا حول ما يجب فعله للارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي، ووفقًا لتقارير واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن ذلك يتركز على التعاقد مع خوليان ألفاريز وأليساندرو باستوني.

إذن، هل من المنطقي استثمار الغالبية العظمى من ميزانية الانتقالات في لاعبين اثنين؟ وهل برشلونة الآن في وضع مالي سليم بما يكفي للتعاقد مع كليهما فعليًا؟

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    أزمة "قلب الدفاع"

    على الرغم من كل المخاوف المشروعة بشأن خط الدفاع، المتقدم بشكل مبالغ فيه، الذي يعتمد عليه فليك، من الواضح أن برشلونة يعاني من نقص في الجودة في قلب دفاعه. لا يزال باو كوبارسي موهبة خام، لكن ما يقدمه على أعلى المستويات في سن التاسعة عشرة يعد أمرًا استثنائيًا، لا سيما أنه لم يعد لديه قلب دفاع متمرس وذو حضور قوي إلى جانبه، بعد انتقال إينيجو مارتينيز إلى السعودية الصيف الماضي.

    قد يكون رونالد أراوخو قائد برشلونة، لكنه يمثل عبئًا أكثر منه قائدًا، وفي حين أن الثنائي المتعدد الاستخدامات إريك جارسيا وجيرارد مارتين جيدان، إلا أنهما ليسا جيدين بما يكفي لفريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

    أما بالنسبة لأندرياس كريستنسن، فمن المتوقع أن يغادر الفريق عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، وكانت أهم مساهمة له في مسيرته مع البلوجرانا حتى الآن، هي تعرضه لإصابة طويلة الأمد سمحت للكتالونيين، الذين يعانون من ضائقة مالية، بالتعاقد مع داني أولمو الموسم الماضي.

    وبالتالي، فإن ضم مدافع وسط عالمي المستوى يستخدم قدمه اليسرى أمر ضروري للبارسا، ويمكن القول بسهولة إن باستوني هو الأفضل في هذا المجال.

    • إعلان
  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    حان وقت التحرك

    وبالطبع، كان من الممكن أن تكون هذه الحجة أسهل بكثير قبل انطلاق الموسم الحالي، الذي شكّل نوعًا ما كابوسًا شخصيًا لمدافع إنتر.

    أصبح باستوني العدو الأول للشعب الإيطالي بسبب احتفاله بشكل مخجل بفعلته المشينة المتمثلة في التمثيل، والتي أدت إلى طرد بيير كالولو في فوز إنتر على يوفنتوس في الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو في فبراير. نجا من العقوبة على التمثيل، لكن القدر قال كلمته بعد أقل من شهر، حيث حصل باستوني على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد البوسنة والهرسك، ما كلف بلاده فعليًا مكانًا في البطولة التي ستقام هذا الصيف في أمريكا الشمالية.

    الإجماع العام، إذن، أن باستوني يحتاج إلى تغيير الأجواء في أقرب وقت ممكن، وفي دفعة كبيرة لبرشلونة، فإن إنتر، الذي يعاني من مشاكله المالية الخاصة، منفتح على بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

    وعلى الرغم من المخاوف بشأن قدرة باستوني على اللعب في خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، حيث هناك شكوك في أن مهاراته الخاصة لا تناسب سوى الحرية والأمان اللذين يوفرهما خط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، إلا أنه لن يفتقر إلى المهتمين بضمه، ومن بينهم ليفربول.

  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    صفقة تتضمن لاعبًا ومبلغًا نقديًا؟

    ومع ذلك، هناك شعور بأن باستوني عازم على الانتقال إلى كامب نو، ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإنه على وشك التوصل إلى اتفاق لمدة خمس سنوات مع برشلونة، بعد أن وافق بالفعل على تعديل راتبه لتلبية متطلبات الميزانية المحددة للنادي.

    علاوة على ذلك، في حين يُقال إن إنتر يبحث عن مبلغ يقارب 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/82 مليون دولار) مقابل باستوني، يُقال أيضًا إن متصدر الدوري الإيطالي منفتح على قبول صفقة تتضمن لاعبًا بالإضافة إلى مبلغ نقدي، وهو ما سيكون بالطبع مثاليًا لبرشلونة، الذي يبدو مستعدًا للغاية لإرسال هيكتور فورت في الاتجاه المعاكس، بمجرد عودة الظهير الأيمن الشاب من إعارته التي استمرت موسمًا كاملًا في إلتشي.

    كما يُزعم أن الجناح السويدي روني باردغجي والحارس المجري آرون ياكوبيشفيلي قد يُستخدمان كعناصر تعويضية في صفقة انتقال تبدو في الواقع أكثر احتمالاً من كونها ممكنة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن انتقال ألفاريز المقترح هو قصة مختلفة تمامًا.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    منفتح على الاحتمال

    وكما هو الحال مع باستوني، فإن الصحافة الكاتالونية مقتنعة بأن ألفاريز يفضل برشلونة على أي وجهة أخرى محتملة هذا الصيف، وقد يكون هذا هو الحال بالفعل. فمن المؤكد أن مهاجم أتلتيكو لم يفعل شيئًا للتهدئة من حدة الشائعات المتداولة حول انتقاله إلى أحد المنافسين الرئيسين لناديه.

    قال ألفاريز لصحيفة "ليكيب" في نوفمبر: "أرى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إسبانيا يتحدث الناس كثيرًا عني وعن برشلونة". "في الوقت الحالي، أنا أركز على أتلتيكو وسنراجع الوضع في نهاية الموسم".

    وبالطبع، فقد أطاح الروخي بلانكوس منذ ذلك الحين ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا، وأصبحوا الآن على بعد ثلاث مباريات فقط من رفع كأس أوروبا للمرة الأولى، ما يعني أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن ألفاريز سيرغب في مغادرة الميتروبوليتانو. وحتى لو أراد ذلك، فهل سيسمح له أتلتيكو بالرحيل حقاً؟ وإلى برشلونة؟ مقابل مبلغ يمكن للكتالونيين تحمله؟

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    بديل ليفاندوفسكي المثالي

    أنفق أتلتيكو 95 مليون يورو (82 مليون جنيه إسترليني/111 مليون دولار) من أجل التعاقد مع ألفاريز، قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2024، ولا يزال أمامه ست سنوات في عقده، لذا فمن غير المتصور أن يقبل النادي بأي مبلغ أقل من 100 مليون يورو مقابل خدماته.

    في عالم كرة القدم الذي أصبح فيه المهاجمون "رقم 9"، من النخبة، سلعة نادرة، ارتفعت قيمة ألفاريز بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ولهذا السبب يُعتقد أن باريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي مهتمون أيضًا بالفائز بكأس العالم.

    إنه مهاجم سريع وقوي ومرن ومتعدد الاستخدامات ومجتهد، يتمتع بضربة قوية تجعله خطرًا في الكرات الثابتة، كما أن لديه سجلًا حافلًا بالإنجازات على أكبر مسارح اللعبة. وبالتالي، يعتقد برشلونة أنه لا يوجد بديل أفضل لروبرت ليفاندوفسكي في عالم كرة القدم اليوم.

    السؤال إذن ليس ما إذا كان ألفاريز سيكون صفقة جيدة للبلوجرانا، بل إلى أي مدى سيكونوا مستعدين للذهاب إذا اندلعت حرب مزايدة على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا؟

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    "على الطريق الصحيح"

    الخبر السار لبرشلونة هو أنه يقترب أكثر فأكثر من ترتيب أوضاعه المالية أخيرًا. فقد اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بأن النادي الكتالوني "يسير على الطريق الصحيح" نحو الامتثال للوائح المالية الشهيرة «1:1» في الليجا، والتي تعني بشكل أساسي أنه يُسمح للأندية التي تعمل ضمن حدود رواتبها بإنفاق 100% من الإيرادات التي تحققها من المبيعات أو الوفرة في الرواتب على التعاقد مع لاعبين جدد.

    وبالفعل، صرح أمين صندوق برشلونة فيران أوليف مؤخرًا، بأن النادي لا يفصله سوى 10 إلى 12 مليون يورو عن هدفه، وبالتالي فهو "في وضع يسمح له بالتعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع هذا الصيف. بل يمكنني القول إن النادي يبحث عن ذلك بنشاط".

    ألفاريز هو الهدف الأول، لكنه ليس الوحيد. كما يتم تداول اسم ألكسندر سورلوث، وذلك لأن زميل ألفاريز في أتلتيكو سيكون متاحًا بسعر أقل بكثير.

    يُقال إن برشلونة لن يتوفر لديه سوى حوالي 130 مليون يورو (113 مليون جنيه إسترليني/153 مليون دولار) لينفقها هذا الصيف، ولهذا السبب تراجع الكتالونيون عن فكرة ممارسة خيارهم لشراء عقد ماركوس راشفورد بشكل نهائي من مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) - وهو ما بدا أمراً مؤكداً قبل بضعة أشهر فقط. وبدلاً من ذلك، يبحث برشلونة عن بدائل أصغر سنًا وأقل ثمناً، مثل فيكتور مونوز وإيز عبدي وجان فيرجيلي وأندرياس شيلديروب.

    كما أن التخلي عن الثنائي ليفاندوفسكي وكريستنسن، اللذين انتهت عقودهما، وربما أيضًا القائد السابق مارك-أندريه تير شتيجن، سيوفر بعض المساحة في ميزانية الرواتب، لكن من الواضح أنه سيتعين جمع مبلغ كبير من المال من المبيعات إذا أراد برشلونة ضم كل من باستوني وألفاريز. لحسن الحظ، يمتلك البلوغرانا عناصر قيّمة يمكن الاستغناء عنها، مثل فيران توريس ومارك كاسادو وربما حتى أليخاندرو بالدي، وسط شائعات عن صفقة مخفضة لضم أليخاندرو جريمالدو من باير ليفركوزن.

    لم يقتنع توريس أبدًا بدوره كلاعب رقم "9" وقد جذب اهتمام كل من إنجلترا وإيطاليا، أما لاعب الوسط كاسادو فهو زائد عن الحاجة في أقوى خط في برشلونة، في حين تقلبت مستويات بالدي هذا الموسم وستجلب رحيله المحتمل - تمامًا مثل كاسادو - بعضًا من تلك الأرباح الصافية الثمينة.

    وكما هو الحال في الدوري الإسباني، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، وعندما يتعلق الأمر بالشراء، والأهم من ذلك، تسجيل لاعبين جدد، لا يمكن أبدًا اعتبار أي شيء أمرًا مفروغًا منه مع برشلونة. عادةً، الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين.

    وبالتالي، فإن فليك محق في توخي الحذر، حيث لا يوجد مجال كبير للمناورة، أو أي هامش حقيقي للخطأ. ومع ذلك، في الوضع الحالي، على الرغم من صعوبة التعاقد مع كل من باستوني وألفاريز، إلا أن ذلك ليس مستحيلاً بالتأكيد - وسيشكل بالفعل فرصة مثالية لبرشلونة في ظل الظروف الحالية.

الدوري الإسباني
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة