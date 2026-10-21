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Muhammad Zaki
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"لن نتأثر برباعية باريس" .. رافينيا يخرج برسالة تحذيرية إلى ريال مدريد قبل الكلاسيكو

رافينيا
برشلونة
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
دوري أبطال أوروبا
برشلونة ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

هزيمة قاسية للفريق الكتالوني

وجّه نجم برشلونة رافينيا رسالة تحدٍّ عقب أول هزيمة لفريقه هذا الموسم، وهي خسارة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان.

ويؤكد المهاجم البرازيلي أن هذه النكسة في فرنسا لن يكون لها أي تأثير على عقلية البلوجرانا وهم يستعدون لمواجهة كلاسيكو حاسمة أمام ريال مدريد في نهاية هذا الأسبوع.

  • الهزيمة الأولى في الموسم

    تلقى رجال هانزي فليك أول خسارة لهم في موسم 2026-27 خلال رحلة شاقة إلى العاصمة الفرنسية. وحقق حامل اللقب الأوروبي فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 على العملاق الكتالوني، منهيًا بشكل مفاجئ انطلاقة برشلونة الخالية من الهزائم هذا الموسم.

    وعلى الرغم من النتيجة المخيّبة، عاد رافينيا بشكل مرحَّب به إلى التشكيلة الأساسية. وقد أدار الجهاز الفني دقائق لعب البرازيلي بعناية شديدة عقب عودته القصيرة إلى التدريبات الكاملة.

    كما حملت المباراة الأوروبية مخاوف جديدة من الإصابات بالنسبة للبلوجرانا. فقد اضطُر لاعب الوسط داني أولمو إلى مغادرة أرضية الملعب، ما يجعل جاهزيته للمواعيد المحلية المقبلة غير مؤكدة.


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    رافينيا يدافع عن برشلونة

    سارع رافينيا إلى تسليط الضوء على حجم المهمة أمام فريق لويس إنريكي. وشعر اللاعب الجناح بأن فريقه صمد في مواجهة منافس من الطراز الرفيع وفي أجواء معادية.

    وقال رافينيا للصحفيين بعد المباراة: "كنا نعلم أن ذلك قد يحدث؛ فنحن نواجه بطل أوروبا مرتين، واللعب أمام جماهيرهم أمر صعب للغاية. أردنا الخروج بفوز أو بنقطة، أياً كان، لكن الأمر ليس بالخطير؛ فهذه الأمور تحدث عندما يُقدّر لها أن تحدث، وفي النهاية لم نخسر سوى ثلاث نقاط".

    كما أشاد بالمعركة التكتيكية، مؤكداً أن الأداء قدّم الكثير من المؤشرات المشجعة. وأضاف: "إنهم فريق منظم للغاية. رغم نتيجة اليوم، نافسنا بشكل جيد. كلا الفريقين يحب اللعب بالكرة، وكان الاستحواذ معنا. كان اختباراً جيداً ويُظهر أننا قادرون على المنافسة. النتيجة لا تهم، لكننا لعبنا بشكل جيد".


  • إدارة الدقائق والتركيز على الكلاسيكو

    تُعدّ عودة اللاعب البرازيلي الناجحة إلى الملاعب إيجابية كبيرة لمنظومة فليك الهجومية، حيث خرج المهاجم من المواجهة القارية دون أي إصابة.

    وأشار قائلاً: "في النهاية، لم أحظَ سوى بأقل من أسبوع من التدريبات، وكانت هذه هي الخطة، أن ألعب دقائق أقل". وأضاف: "أنهيت المباراة وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة وقوية، وأحاول تحسين لياقتي البدنية أكثر".

    ويُلقي خروج أولمو المبكر بظلاله على عمق خط الوسط في الفريق، إذ اعترف رافينيا قائلاً: "لا أعرف ما الذي حدث لداني، والآن سنتحدث مع المدرب والطبيب لمعرفة ما جرى".

    وعلى الرغم من الضربة المزدوجة المتمثلة في الخسارة والإصابة، يبقى القائد حازماً بشأن ديربي يوم الأحد.

    وقال: "سنرى ما الذي سيقوله المدرب حول كيفية تحسّننا والوصول إلى الحالة المثالية من أجل الكلاسيكو". وعندما سُئل عما إذا كانت الخسارة ستعرقل انطلاقتهم، اكتفى بالرد قائلاً: "لا يمكن أن تؤثر عليها إطلاقاً".


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    التحول بالتركيز نحو مدريد

    يواجه برشلونة اختبارًا سريعًا وهو يستعد لاستضافة غريمه اللدود ريال مدريد يوم الأحد. وسيستغل فليك وطاقمه المعاون الأيام المقبلة لتحليل الهزيمة أمام باريس، وتصحيح العيوب التكتيكية.

    وسيكون حصد النقاط الثلاث في الكلاسيكو أمرًا حيويًا للبلوجرانا وهم يسعون لاستعادة زخمهم المبكر في الموسم على الفور.

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