FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
علي سمير

حتى لا يتم إفساد موسمهم بـ"سيناريو فيجو" .. تحصينات مشددة من إسبانيول قبل ديربي كتالونيا ضد برشلونة

مباراة تحمل الكثير من الأهمية بعد موسم إسبانيول وصفقة جوان جارسيا

قرر نادي إسبانيول توفير كافة التحصينات اللازمة، قبل خوض ديربي كتالونيا أمام برشلونة يوم 3 يناير القادم، تحسبًا لأي حالات شغب قد تحدث في ملعبه "كورنيا إل برات".

رغم اعتبار ريال مدريد هو الغريم الأوضح والأكثر شراسة لبرشلونة في إسبانيا، إلا أن هناك عداوة تجمه بجاره الكتالوني إسبانيول، وهذه المرة قد تحدث بعض المشاكل بمدرجات الفريق المُضيف.

انتقال جوان جارسيا من إسبانيول إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية جعل الأوضاع أكثر توترًا، وهناك توقعات بإمكانية إلقاء الجماهير المقذوفات عليه خلال المباراة المنتظرة.

  • مواجهة غير عادية

    بجانب العداوة المعروفة بين الجارين، إلا أن المباراة تأتي مهمة للطرفين على الجانب الرياضي أيضًا، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الليجا بـ46 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

    وأما بالنسبة لإسبانيول، فهذا الموسم يشهد تقدم واضح في طموح الفريق الكتالوني، باحتلاله المركز الخامس في الليجا بـ33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن فياريال الذي يحتل المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

    الفريق يمر حالة من الاستقرار في مركزه بالترتيب، بعد تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية على المستوى المحلي، وهو إنجاز لم يحدث منذ موسم 1998/1999.

    ولذلك يريد تجنب أي أحداث شغب قد تعرضه إلى تلقي عقوبات بخصم نقاط أو غرامة، في ظل التوتر الذي خلقته صفقة جوان جارسيا وانضمامه إلى الجار اللدود.

    • إعلان
  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    تحصينات مشددة

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن إسبانيول سيقوم بتحصين المستطيل الأخضر جيدًا، وذلك عن طريق تركيب شباك حماية خلف المرميين بمدرجات ملعب المباراة، لمنع إلقاء أي أشياء تجاه اللاعبين.

    ويأتي ذلك لتجنب تعرض النادي لعقوبات قد تضر بالحالة المميزة غير المسبوقة التي يعيشها الفريق هذا الموسم، مع احتمالية ظهوره في المحافل الأوروبية قريبًا لو استمر على هذا المنوال.

    وكانت لجنة مكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب في إسبانيا، قد قررت مؤخرًا إعلان "حالة الخطر" قبل هذه المواجهة المرتقبة بين الغريمين الكتالونيين.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما فتحت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني التحقيق في هتافات وقعت ضد جوان جارسيا على ملعب إسبانيول، بعد مباراة الفريق أمام إلتشي في 25 أكتوبر الماضي والتي انتهت بفوز المُضيف.

  • هتاف لا يجب أن يتكرر في ملعب إسبانيول

    تقرير لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، سبق أن وجه اتهامًا لجماهير إسبانيول، بترديد هتافات تحريضية ضد جوان جارسيا خلال مباراة إلتشي التي فاز بها الفريق.

    وقامت الجماهير وقتها في مدرجات الملعب من أعضاء رابطة "جرادا كانيتو"، بترديد هتاف جماعي لمدة 20 ثانية يقولون فيه "نريد رأس جوان"، في إشارة إلى حارس برشلونة.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت مجموعات من جماهير إلتشي بترديد هتافات معادية لبرشلونة في الدقيقة 42 من نفس اللقاء.

    ومن جانبه لا يريد إسبانيول أن يتكرر هتاف "نريد رأس جوان"، أو تصعيد الموقف لما هو أبعد من ذلك أمام برشلونة، حتى لا يتعرض لعقوبات مشددة من لجنة الانضباط.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    بداية جيدة لجارسيا مع برشلونة

    العديد من الأندية تنافست على ضم صاحب الـ24 سنة الصيف الماضي، ولكن برشلونة هو من حسم السباق في النهاية بضمه مقابل 25 مليون يورو بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، وأصبح بعدها الحارس الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب هانز فليك، رغم تعرضه لإصابه بتمزق في الغضروف الهلالي.

    ورغم الفارق الكبير في المنافسة بين برشلونة وإسبانيول، إلا أن جماهير الأخير غضبت كثيرًا من انتقاله إلى الجار الكتالوني، ونشروا العديد من رسائل الهجوم ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    الأمر يجعلنا نتذكر عند انتقال لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000، وإلقاء جماهير البرسا "رأس خنزير" والعديد من المقذوفات على الجناح البرتغالي في أول مباراة خاضها أمام فريقه السابق بملعب كامب نو، وهو السيناريو الذي لا يريده إسبانيول.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0