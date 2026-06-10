طمأن برشلونة وأقلق جمهور المنتخب .. الاتحاد الإسباني يكشف تطورات حالة لامين يامال قبل كأس العالم 2026

لطالما كانت العلاقة بين الاتحاد الإسباني ونادي برشلونة موضع خلاف خلال فترات التوقف الدولية، لكن كارانكا سارع إلى نفي أي إشارة إلى وجود خلافات.

وفي حديثه من معسكر الفريق في بايلور، أكد كارانكا أن الطرفين على تواصل مستمر بشأن عملية تعافي يامال. ويخضع نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لعملية تعافي من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، والتي تعرض لها في أواخر أبريل خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

وأوضح كارانكا للصحافة: "سنرى متى يكون أفضل وقت لعودته. علاقتي مع بويان و[المدير الرياضي] ديكو، على الرغم من أنني لم ألعب معهما، رائعة منذ اللحظة الأولى. من المهم أن تكون هناك شفافية. كنا مع الجهاز الطبي لبرشلونة ونحن جميعًا ننتظر لنرى متى يكون أفضل وقت".