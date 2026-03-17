IMAGO / NurPhoto
ترجمه
برشلونة أم ريال مدريد؟ نجم هولندي يعترف بحلمه باللعب في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يراقب فيه عملاقا «الكلاسيكو» لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو
تغييرات محتملة في الدوري الإسباني
أعرب سميت صراحةً عن رغبته في الانتقال إلى إسبانيا، مشيرًا إلى أن ثقافة كرة القدم والمناخ هما عاملان رئيسيان في عملية اتخاذ قراره. ورغم الاهتمام الكبير الذي أبدته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخدماته، يبدو أن لاعب الوسط عازم على الانتقال إلى إسبانيا بمجرد انتهاء عقده مع ألكمار.
"الدوري الإسباني. سيكون من الرائع اللعب هناك. أحب الشمس، وقد سئمت اللعب في البرد والمطر، لذا أود الذهاب للعب في إسبانيا"، قال سميت في برنامج Matchday with Broederliefde عندما سُئل عن الوجهة التي يرغب في الانتقال إليها.
يُقال إن ريال مدريد ينظر إليه كهدف رئيسي لتجديد صفوف خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من أن برشلونة قد ارتبط اسمه به أيضًا. من ناحية أخرى، تراقب أندية عملاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد تطوراته.
- AFP
أبطال برشلونة والروابط التاريخية
لا يقتصر ارتباطه بإسبانيا على الطقس فحسب؛ فقد نشأ سميت وهو معجب بالبراعة الفنية التي أظهرها برشلونة خلال عصره الذهبي. وبالنسبة للاعب بمثل مكانته، فإن فرصة السير على خطى أساطير كرة القدم التي كان يتطلع إليها تمثل عامل جذب كبير قد يؤثر على اختياره النهائي بين الفريقين المتنافسين في «الكلاسيكو».
قال لاعب الوسط: "لقد استمتعت حقاً بمشاهدة برشلونة. نشأت وأنا أشاهد أندريس إنييستا وليونيل ميسي يلعبان، وأعتبرهما نموذجين يحتذى بهما".
المسار الوظيفي المثالي مقابل واقع الانتقال
على الرغم من إغراء أكبر الأندية في العالم، كان سميت يعتقد في البداية أنه سيسلك مسارًا أكثر تقليدية عبر الدوري الهولندي الممتاز. غالبًا ما يقضي العديد من خريجي نادي AZ فترة مع الأندية الثلاثة الكبرى التقليدية في الدوري الهولندي قبل التوجه إلى الخارج، لكن لاعب الوسط يعتقد أن صعوده السريع قد أغلق هذا الباب أمامه.
وأوضح قائلاً: "الوضع المثالي هو التوقف لفترة في فريق آخر في هولندا، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث. تلقيت عروضاً، لكنني رأيت أن الأفضل هو مواصلة التطور هنا. بصراحة، لم أرَ أبداً الأرقام التي عرضوها عليّ. ولحسن الحظ. وإلا لبدأت أشك في قراري. في النهاية، أنا سعيد بقراري. في العام الماضي، على وجه الخصوص، كان ذلك مكلفاً لي جسدياً. شعرت أنني بحاجة إلى تحسين مستواي كثيراً، ولهذا كان من الأفضل أن أستمر في التطور هنا [في AZ]".
- Getty Images Sport
أحلام كأس العالم ودعم كويمان
لم يمر أداء لاعب الوسط مع ناديه - حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين لفريق AZ الذي يحتل المركز السادس المخيب للآمال في الدوري الهولندي - مرور الكرام على المنتخب الوطني، حيث يراقب مدرب هولندا رونالد كومان تطوراته عن كثب. وكشف سميت أنه أجرى بالفعل محادثات مع مدرب "الأورانجي" بشأن مستقبله الدولي واحتمال انضمامه إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم المقبلة، التي تظل هدفه المهني الأسمى.
"بالنسبة لي، اللعب في كأس العالم هو حلم. تحدثت معه خلال استراحة مباراة فريق PSV، التي لم أتمكن من المشاركة فيها بسبب الإيقاف. شجعني كثيراً وقال لي إنه إذا حافظت على مستواي ولم أتعرض لأي إصابات، فإنه يعتمد عليّ. هذا شرف كبير بالنسبة لي. آمل أن أتمكن من مساعدة بلدي"، ختم سميت حديثه.
إعلان