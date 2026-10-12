"برشلونة أكبر منه ومن يظن نفسه؟!" .. رئيس النادي الكتالوني السابق يشن هجومًا حادًا على ميسي

انتقد جاسبارت ميسي بسبب تأجيله المتواصل لحفل تكريم رسمي لتوديعه أمام جماهير كامب نو، وأكد الرئيس المخضرم، الذي كان على رأس العملاق الكتالوني عندما انضم صانع الألعاب إلى لا ماسيا، أن مكانة النادي تسمو على أي فرد بعينه.

ولا تزال العلاقة الباردة بين ميسي ولابورتا العقبة الرئيسية التي تحول دون إقامة توديع لائق منذ رحيله في عام 2021.