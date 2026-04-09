في ليلة تعيسة على نادي برشلونة وجماهيره، تلقى الفريق الكتالوني هزيمة صادمة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحلام برشلونة في الوصول إلى منصة التتويج أخيرًا بعد آخر بطولة حققها الفريق في 2015 بدأت في التلاشي، والسر في ثنائية خوليان ألفاريز وألكساندر سورلوث.

الواقعة الأبرز والتي ساهمت في تغيير مجرى المباراة تمامًا، تحدثنا عنها هنا، بعد طرد باو كوبارسي في الدقيقة 44 من عمر اللقاء عن طريق الحكم إستفان كوفاتش.

ولكن هناك مشهد آخر ساهم في حرمان برشلونة من تغيير المشهد والعودة لتعديل الكفة في الدقيقة 54، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلتيكو بهدف نظيف.



