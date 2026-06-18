نجم برشلونة البديل: النصر يتجاهل تجديد عقد مارسيلو بروزوفيتش.. لكن "استمراره ممكن بشرط"!

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عدم تقديم مجلس إدارة نادي النصر، أي طلب للجنة الاستقطابات السعودية؛ من أجل تجديد عقد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

بروزوفيتش انضم إلى النصر صيف 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق بشكلٍ رسمي، يوم 30 يونيو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة النصراوية، تتفاوض مع نجم أجنبي آخر الآن؛ على أمل التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنه حال فشل النصر، في التوقيع مع هذا النجم الأجنبي - لم تذكر اسمه -؛ فإنها ستعود لفتح ملف بروزوفيتش، بطلب تجديد عقده مع الفريق.