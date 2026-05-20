الإغراءات المالية تغزو برشلونة: أغنياء العالم يهددون استقرار البلوجرانا.. ومأساة "جيل ليونيل ميسي" قد تتكرر قريبًا!

كل ما عرضناه في السطور الماضية، يقودنا في النهاية إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم "رجال"؛ والذي شهد إحلالًا وتجديدًا شاملًا، بداية من المدرب الهولندي رونالد كومان ووصولًا إلى المديرين الفنيين الإسباني تشافي هيرنانديز والألماني هانزي فليك.
كومان وتشافي وفليك هم آخر 3 مدربين لبرشلونة؛ حيث قام كل منهم بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب، هم أساس الفريق الأول حاليًا.
هؤلاء اللاعبين تتراوح أعمارهم الآن، بين 18 إلى 22 و23 عامًا؛ وهو ما يجعلهم قادرون على العطاء بقميص العملاق الكتالوني، لعشر سنواتٍ أخرى.
والميّزة الكبيرة أن هؤلاء اللاعبين، أثبتوا ولاءً كبيرًا لنادي برشلونة، رغم الإغراءات المالية التي قُدِّمت إليهم؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: تجديد عقودهم لسنواتٍ عديدة.
* ثانيًا: الموافقة على رواتب تتناسب مع وضع برشلونة الاقتصادي.
والحقيقة أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، قام بوضع حد أقصى للرواتب، بمتوسط يتراوح بين 6 و8 ملايين يورو "صافي"؛ مع بعض الاستثناءات لعدد من النجوم، كالجوهرة الإسبانية لامين يامال ومواطنه متوسط الميدان بيدري جونزاليس.
مثلًا بيدري وخاصة يامال، تم وضع مكافآت ضخمة لهم، تتعلق بمستواهم وأرقامهم وإنجازاتهم؛ ليزيد راتبهم في النهاية، بما يتناسب مع مكانتهم.
لكن في النهاية، هذه مكافآت تتحقق على حسب الإنجازات، وليست رواتب ثابتة مثلما كان الحال سابقًا.
وكان بإمكان معظم نجوم برشلونة الحاليين، أن يتحصلوا على رواتب أعلى بكثير، إذا وافقوا على بعض العروض المُغرية من الأندية العالمية الغنية؛ ولكنهم فضلوا البقاء وتجديد عقودهم، وربما ذلك يعود للآتي:
* أولًا: معظم هؤلاء النجوم من أبناء برشلونة؛ حيث يدينون بالولاء له.
* ثانيًا: هؤلاء النجوم لا يزالوا صغارًا في السن؛ حيث هدفهم كتابة تاريخهم الرياضي قبل المالي.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "ماذا لو كتب هؤلاء النجوم تاريخهم الرياضي مع برشلونة ووصولوا إلى سن الـ26 و27 و28 عامًا؟!".
وإذا عودنا إلى الوراء، وتحديدًا جيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سنجد أن معظم الفريق كان يتكوّن من أبناء برشلونة وقتها أيضًا، حيث بدأوا برواتب ليست عالية؛ ولكنهم بعد أن سيطروا على الألقاب المحلية وكتبوا المجد الأوروبي، اضطر النادي لرفع المبالغ التي يتحصلون عليها بشكلٍ جنوني.
رواتب هؤلاء النجوم أصبحت تتصاعد من سنةٍ لأخرى، في محاولة من الإدارة البرشلونية لحمايتهم من إغراءات الأندية الغنية؛ ما سبب الكثير من المتاعب لخزينة العملاق الكتالوني، وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وبالتالي.. الفريق الحالي بقيادة يامال وبيدري والثلاثي الإسباني الآخر "باو كوبارسي وفيرمين لوبيز وبابلو جافي"، قد تأتي مرحلة ما ويطالبون برواتب مرتفعة، خاصة إذا واصلوا السيطرة المحلية وكتبوا مجدهم الأوروبي؛ حيث وقتها سيكون برشلونة في حيرة بين تكرار مأساة جيل ميسي، أو الخضوع لإغراءات الأندية الغنية.