أحمد فرهود

الإغراءات المالية تغزو برشلونة: أغنياء العالم يهددون استقرار البلوجرانا.. ومأساة "جيل ليونيل ميسي" قد تتكرر قريبًا!

لغة المال أصبحت تحكم عالم الرياضة..

خلف الجدران التاريخية للعملاق الكتالوني برشلونة، لم يعد الحديث يقتصر على التكتيك والخطط الفنية، أو صراع النقاط فحسب؛ بل باتت حسابات الأرقام وأصوات الآلات الحاسبة، تعلو فوق كل شيء.

وفي زمن أصبحت فيه الرياضة تُدار بلغة الاستثمارات المفتوحة، وجد برشلونة نفسه في قلب العاصفة؛ حيث تتم محاصرته بسيل من الإغراءات المالية، التي تُهدد بخطف أبرز نجومه.

وبما أن برشلونة ليس ناديًا لكرة القدم فقط؛ فحديثنا هُنا يشمل مختلف "الأقسام"، داخل هذا النادي العملاق.

البرشلونيون يخشون الآن أن تضعف فرق ناديهم المُختلفة، بسبب رحيل أبرز النجوم بعد هذه الإغراءات المالية؛ مع تكرار سيناريو جيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في كرة القدم للرجال.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تُهدد الإغراءات المالية من أندية العالم الغنية، استقرار برشلونة..

  • BASKETBALL-EURL-BARCELONA-HAPOEL TEL AVIVAFP

    الأزمة الاقتصادية تدمر "سلة برشلونة".. وتشافي باسكوال الحل

    العملاق الكتالوني برشلونة عانى في السنوات القليلة الماضية، من أزمة مالية خانقة؛ وتحديدًا بعد تفشي فيروس "كورونا"، عام 2020.

    هذه الأزمة جعلت برشلونة، غير قادر على مواكبة قوانين "اللعب المالي النظيف"؛ وبالتالي الخروج من قاعدة "1:1"، التي تفرض قيودًا على الصفقات وتسجيل اللاعبين.

    المشكلة بالنسبة للبرشلونيين، أن عدم القدرة على مواكبة قوانين "اللعب المالي النظيف"، لم تؤثر على فريق كرة القدم فقط؛ بل شمل جميع "أقسام" النادي المختلفة، التي تم تخفيض ميزانيتها.

    وأكثر "قسم" تأثر من هذا التخفيض، هو فريق برشلونة الأول لكرة السلة؛ والذي تراجع بشكلٍ كبير للغاية، في السنوات الأخيرة.

    نعم.. في الوقت الذي تخطت فيه جميع "الأقسام" الصعاب، داخل قلعة البلوجرانا؛ وجد فريق السلة نفسه يخسر البطولة تلو الأخرى، سواء محليًا أو قاريًا.

    هُنا.. "قلب" مجلس إدارة برشلونة في دفاتره القديمة؛ ليقرر إعادة مديره الفني السابق الإسباني تشافي باسكوال، عام 2025.

    باسكوال أحد المدربين الأسطوريين، في تاريخ كرة السلة البرشلونية؛ حيث جاءت فترته الأولى مع العملاق الكتالوني، على النحو التالي:

    * 2004-2005: مدربًا للفريق الثاني بالنادي "برشلونة ب".

    * 2005:2008: مساعد مدرب بالفريق الأول.

    * 2008:2016: مديرًا فنيًا للفريق الأول.

    وخلال فترة قيادته فريق برشلونة الأول لكرة القدم، من 2008 وحتى 2016؛ حقق باسكوال العديد من الإنجازات، أبرزها:

    * الدوري الإسباني: 4 مرات.

    * السوبر الإسباني: 4 مرات.

    * كأس إسبانيا: 3 مرات.

    * الدوري الأوروبي: مرة.

    * دوري كتالونيا: 7 مرات.

    لذا.. عندما عانت "سلة برشلونة" من تراجع شديد، في السنوات القليلة الماضية؛ نجح رئيس النادي جوان لابورتا في إقناع باسكوال، بالعودة من جديد عام 2025.

  BASKETBALL-EURL-BARCELONA-HAPOEL TEL AVIVAFP

    إغراءات دبي.. تشافي باسكوال "لن يكمل" رحلة إنقاذ برشلونة!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أنه بعد عام واحد فقط من عودة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، بات رحيله أقرب من أي وقتٍ مضى.

    وحسب مبررات باسكوال؛ لم تلتزم إدارة برشلونة ببعض الوعود التي قيلت له - عند إقناعه بالعودة -، وذلك من أجل تحسين جودة الفريق.

    وودع الفريق البرشلوني البطولة الأوربية من مرحلة الدوري، والكأس المحلي من نصف النهائي؛ بينما لا يزال يُنافس على لقب الدوري الإسباني لكرة السلة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل هذا الصيف؛ أكد رئيس برشلونة المُنتخب جوان لابورتا - الذي سيعود لمنصبه رسميًا في 1 يوليو - لباسكوال، أنه سيرفع ميزانية فريق السلة مجددًا من 28 إلى 36 مليون يورو.

    هذا الأمر من شأنه أن يُحسن جودة الفريق؛ وذلك بالتعاقد مع أسماء تقدّم الإضافة، وتعيد العملاق الكتالوني إلى منصات التتويج مجددًا.

    إلا أن المدير الفني الإسباني يبدو أنه لن يغيّر رأيه حسب "كادينا سير"؛ حيث لا يتعلق الأمر بالوعود أو قدرة الفريق البرشلوني على المُنافسة، بل بالآتي:

    * أولًا: تلقي باسكوال عرضًا من نادي دبي لكرة السلة.

    * ثانيًا: عرض دبي لباسكوال "ثلاثة أضعاف" ما يتحصل عليه من برشلونة.

    ودبي لكرة السلة هو نادٍ إماراتي تأسس عام 2024؛ ولكنه يلعب في الدوري الأدرياتيكي، الذي يضم فرقًا من "كرواتيا، صربيا، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية، التشيك، المجر، بلغاريا والبوسنة والهرسك".

    وفي عام 2025؛ تم الموافقة على مشاركة نادي دبي في بطولة الدوري الأوروبي، بشكلٍ رسمي.

    ويمتلك هذا النادي قوة مالية كبيرة للغاية؛ حيث يحاول بناء فريق عملاق للسنوات القادمة، وكانت البداية بإغراء مدرب برشلونة تشافي باسكوال.

    أي أن رحيل باسكوال المرتقب عن برشلونة، ما لم ينجح لابورتا في إحداث المعجزة وتغيير رأيه؛ سببها المال في المقام الأول، وقبل أي شيء آخر.

  Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    سيدات برشلونة.. "الجيل الذهبي" يتفكك والبداية مع 3 لاعبات!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ الآن سنتحدث عن واحد من أنجح "الأقسام" داخل العملاق الكتالوني برشلونة، خلال السنوات الأخيرة.

    المقصود هُنا؛ هو فريق كرة القدم الأول للسيدات الذي سيطر على البطولات محليًا، وأصبح "الرقم الصعب" أوروبيًا.

    نعم.. ثورة كرة القدم النسائية في برشلونة، بدأت عام 2011؛ ولكنها انفجرت بكل ما تحمله الكلمة من معاني، منذ 2019 وحتى يومنا هذا.

    وإذا تحدثنا عن ألقاب سيدات برشلونة، منذ 2019 وحتى الآن تحديدًا؛ سنجد الآتي:

    * الدوري الإسباني: 7 ألقاب من سبعة.

    * كأس ملكة إسبانيا: 6 ألقاب من سبعة.

    * كأس السوبر الإسباني: 6 ألقاب من سبعة.

    أما في دوري أبطال أوروبا للسيدات، نجح برشلونة في الوصول إلى النهائي في آخر 6 نسخ؛ حيث حقق اللقب 3 مرات، مع إمكانية إضافة الرابع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ومع التطور الذي تشهده الكرة النسائية مؤخرًا، قامت الأندية بضخ أموال ضخمة للغاية في هذا "القطاع"؛ لذلك أصبحت هُناك إغراءات مستمرة للاعبات برشلونة، من أجل التعاقد معهن.

    ويكفي القول إن برشلونة أصبح مهددًا بفقدان 3 لاعبات من العيار الثقيل، في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * قلب الدفاع الإسبانية مابي ليون: تلقت عرضًا مغريًا من نادي لندن سيتي الإنجليزي.

    * الظهيرة الإسبانية أونا باتيل: تلقت عرضًا مغريًا من نادي آرسنال الإنجليزي.

    * القائدة الإسبانية وأسطورة النادي أليكسيا بوتياس: تلقت عرضًا مغريًا من نادي لندن سيتي الإنجليزي.

    ويُعد لندن سيتي الذي تأسس عام 2019، أحد أغنى الأندية النسائية حاليًا؛ حيث يُخطط لبناء فريق قوي للغاية للسنوات القادمة، لذا قام بإغراء ليون وبوتياس.

    واللاعبات الثلاث تنتهي عقودهن بختام الموسم الحالي 2025-2026؛ حيث أجمعت التقارير المُقربة من برشلونة أن ليون وباتيل قررتا الرحيل بالفعل، بينما بوتياس أعلنت أنها لن تحسم مستقبلها إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

    ولا تزال الإدارة البرشلونية تحاول إقناع اللاعبات الثلاث بالبقاء؛ ولكنها أكدت أنها غير قادرة على منافسة العروض المقدمة إليهن، لذلك القرار في أيديهن.

  Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    رجال نادي برشلونة.. مأساة "جيل ليونيل ميسي" قد تتكرر قريبًا

    كل ما عرضناه في السطور الماضية، يقودنا في النهاية إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم "رجال"؛ والذي شهد إحلالًا وتجديدًا شاملًا، بداية من المدرب الهولندي رونالد كومان ووصولًا إلى المديرين الفنيين الإسباني تشافي هيرنانديز والألماني هانزي فليك.

    كومان وتشافي وفليك هم آخر 3 مدربين لبرشلونة؛ حيث قام كل منهم بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب، هم أساس الفريق الأول حاليًا.

    هؤلاء اللاعبين تتراوح أعمارهم الآن، بين 18 إلى 22 و23 عامًا؛ وهو ما يجعلهم قادرون على العطاء بقميص العملاق الكتالوني، لعشر سنواتٍ أخرى.

    والميّزة الكبيرة أن هؤلاء اللاعبين، أثبتوا ولاءً كبيرًا لنادي برشلونة، رغم الإغراءات المالية التي قُدِّمت إليهم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تجديد عقودهم لسنواتٍ عديدة.

    * ثانيًا: الموافقة على رواتب تتناسب مع وضع برشلونة الاقتصادي.

    والحقيقة أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، قام بوضع حد أقصى للرواتب، بمتوسط يتراوح بين 6 و8 ملايين يورو "صافي"؛ مع بعض الاستثناءات لعدد من النجوم، كالجوهرة الإسبانية لامين يامال ومواطنه متوسط الميدان بيدري جونزاليس.

    مثلًا بيدري وخاصة يامال، تم وضع مكافآت ضخمة لهم، تتعلق بمستواهم وأرقامهم وإنجازاتهم؛ ليزيد راتبهم في النهاية، بما يتناسب مع مكانتهم.

    لكن في النهاية، هذه مكافآت تتحقق على حسب الإنجازات، وليست رواتب ثابتة مثلما كان الحال سابقًا.

    وكان بإمكان معظم نجوم برشلونة الحاليين، أن يتحصلوا على رواتب أعلى بكثير، إذا وافقوا على بعض العروض المُغرية من الأندية العالمية الغنية؛ ولكنهم فضلوا البقاء وتجديد عقودهم، وربما ذلك يعود للآتي:

    * أولًا: معظم هؤلاء النجوم من أبناء برشلونة؛ حيث يدينون بالولاء له.

    * ثانيًا: هؤلاء النجوم لا يزالوا صغارًا في السن؛ حيث هدفهم كتابة تاريخهم الرياضي قبل المالي.

    إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "ماذا لو كتب هؤلاء النجوم تاريخهم الرياضي مع برشلونة ووصولوا إلى سن الـ26 و27 و28 عامًا؟!".

    وإذا عودنا إلى الوراء، وتحديدًا جيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سنجد أن معظم الفريق كان يتكوّن من أبناء برشلونة وقتها أيضًا، حيث بدأوا برواتب ليست عالية؛ ولكنهم بعد أن سيطروا على الألقاب المحلية وكتبوا المجد الأوروبي، اضطر النادي لرفع المبالغ التي يتحصلون عليها بشكلٍ جنوني.

    رواتب هؤلاء النجوم أصبحت تتصاعد من سنةٍ لأخرى، في محاولة من الإدارة البرشلونية لحمايتهم من إغراءات الأندية الغنية؛ ما سبب الكثير من المتاعب لخزينة العملاق الكتالوني، وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

    وبالتالي.. الفريق الحالي بقيادة يامال وبيدري والثلاثي الإسباني الآخر "باو كوبارسي وفيرمين لوبيز وبابلو جافي"، قد تأتي مرحلة ما ويطالبون برواتب مرتفعة، خاصة إذا واصلوا السيطرة المحلية وكتبوا مجدهم الأوروبي؛ حيث وقتها سيكون برشلونة في حيرة بين تكرار مأساة جيل ميسي، أو الخضوع لإغراءات الأندية الغنية.

