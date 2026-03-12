Goal.com
مباشر
Mbeumo-GabrielGetty

ترجمه

برايان مبيومو يصدر حكمه الصادق على جي جي غابرييل بعد التدريب مع نجم مانشستر يونايتد الشاب

تواصل أكاديمية مانشستر يونايتد إنتاج مواهب مثيرة، لكن قلة منهم يحظون بنفس القدر من الاهتمام الذي يحظى به جي جي غابرييل البالغ من العمر 15 عامًا. بعد انضمامه إلى تدريبات الفريق الأول تحت قيادة مايكل كاريك، حظي هذا المراهق الصاعد بثناء كبير من بريان مبيومو. زملاؤه في الفريق يعتبرونه بالفعل نجمًا مستقبليًا بعد أدائه المتميز في فئة تحت 18 عامًا.

  • من تاريخ تحت 18 سنة إلى جلسات الكبار

    في موسمه الأول الكامل، سجل غابرييل 20 هدفًا في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا. بعد أن دخل التاريخ كأصغر لاعب يشارك مع هذا الفريق في سن 14 عامًا فقط، أصبح الآن يشارك مع الفريق الأول في كارينجتون، مما يثبت أنه قادر على التعامل مع القفزة في المستوى بسهولة ملحوظة.

    • إعلان
  • JJ GabrielGetty

    تقييم مبيومو المتفائل

    مبيومو هو أحدث لاعب أساسي في الفريق الأول يعلق على تطور غابرييل. في مقابلة مع زاك إن رو ليبر، عبر مترو سبورت، قال مبيومو: "إنه قوي، هذا الصغير قوي. نعم، إنه قوي، إنه حقًا شيء رائع، بصراحة... أعتقد أنه في الخامسة عشرة من عمره. تشعر أنه لا بد أن يكون طفلاً صغيراً، لكنه يتدرب معنا كثيراً، وفي الواقع، يمكنك أن ترى وتشعر أن هذا الصغير لديه شيء مميز".

    وأضاف أن ما يفعله غابرييل يبدو "سهلاً" على الرغم من أنه لا يلعب مع جيله: "إنه في الواقع نوع من الجناح، إنه مراوغ، وحتى أمام المرمى، ما زلت أعتقد أنه جيد، بصراحة".

  • براعة تقنية تفوق سنه

    كما أشاد مبيومو بهدوء غابرييل أمام المرمى. "حتى عندما تكون في مواجهة فردية، غالبًا ما تتلعثم عندما تكون شابًا... لكنني أعتقد أنه يمتلك بالفعل موهبة فطرية. لقد رأيناه يسجل بعض الأهداف الرائعة، فهو يتمتع بقدرة جيدة على التسديد. إنه قوي من الناحية الفنية"، كما لاحظ.

  • JJ GabrielGetty Images

    البناء من أجل المستقبل

    بينما يتوق المشجعون لرؤيته في الملعب، فإن القيود العمرية تعني أن الظهور الرسمي الأول لغابرييل مع الفريق الأول لن يحدث قبل موسم 2026-27 على الأقل. يوم الخميس، شارك مرة أخرى في تدريبات الفريق الأول بينما يستعد النادي لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا في سعيه المستمر لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
0