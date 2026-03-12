مبيومو هو أحدث لاعب أساسي في الفريق الأول يعلق على تطور غابرييل. في مقابلة مع زاك إن رو ليبر، عبر مترو سبورت، قال مبيومو: "إنه قوي، هذا الصغير قوي. نعم، إنه قوي، إنه حقًا شيء رائع، بصراحة... أعتقد أنه في الخامسة عشرة من عمره. تشعر أنه لا بد أن يكون طفلاً صغيراً، لكنه يتدرب معنا كثيراً، وفي الواقع، يمكنك أن ترى وتشعر أن هذا الصغير لديه شيء مميز".

وأضاف أن ما يفعله غابرييل يبدو "سهلاً" على الرغم من أنه لا يلعب مع جيله: "إنه في الواقع نوع من الجناح، إنه مراوغ، وحتى أمام المرمى، ما زلت أعتقد أنه جيد، بصراحة".