برادلي باركولا يشيد بأداء باريس سان جيرمان "الرائع" ضد تشيلسي بعد مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا انتهت بسبعة أهداف
باركولا يحقق أول فوز له في أوروبا
كان المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سعيدًا للغاية بعد صافرة النهاية، بعد أن أنهى أخيرًا فترة جفاف محبطة أمام المرمى. قبل أن يسجل هدفًا في ملعب بارك دي برانس، كان لاعب ليون السابق قد خاض 17 مباراة في مسابقة النخبة الأوروبية دون أن يسجل أي هدف. ساهم هدفه المبكر في تمكين فريق لويس إنريكي من السيطرة الكاملة على المباراة ووضع قدمًا في ربع النهائي.
باركولا يشيد بأداء "معياري"
في حديثه إلى قناة Canal+ بعد المباراة، تحدث باركورا عن أهمية النتيجة وعن إنجازه الشخصي. "لقد استعددنا جيدًا لهذه المباراة، كنا نعلم أننا يجب أن نلعب بقوة منذ البداية، وسجلنا هدفًا سريعًا. بسبب بعض الأخطاء الصغيرة، استقبلنا أهدافًا، وهذا ما يجب تصحيحه. بشكل عام، كان الأداء جيدًا جدًا. بدنيًا، كنا في حالة جيدة جدًا منذ فترة، ولا أعتقد أن هذا كان المشكلة. اليوم، كنا جيدين جدًا. يجب أن نستمر على هذا المنوال"، أوضح الجناح.
لم يخف المهاجم ارتياحه لإنهاء فترة جفافه التهديفي في مثل هذه المناسبة الهامة، مضيفًا: "كنت سعيدًا، أعمل من أجل التسجيل في دوري أبطال أوروبا، هذا الهدف يشعرني بالسعادة، أنا سعيد جدًا. إنها إحدى مبارياتنا المرجعية هذا الموسم. سنبني على ما حققناه اليوم في مباراة الإياب لأن الأمر لم ينتهِ بعد. كانت مباراة جيدة جدًا الليلة".
العقلية تجاه الأخطاء
على الرغم من أن خطأ التمرير الكارثي لحارس مرمى تشيلسي فيليب يورجنسن سمح لفيتينها بتسجيل هدف التعادل 2-2، إلا أن البديل خفيتشا كفاراتشيليا أصر على أن فوز باريس سان جيرمان الكبير لم يكن مجرد هدية. بعد أن خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين متأخرين، أرجع الجناح الجورجي الفضل في الهجوم المتأخر إلى رغبة الفريق الدؤوبة وليس إلى سوء حظ تشيلسي. وقال كفاراتشيليا لموقع النادي الرسمي: "حتى لو كنا متقدمين 3-2 أو 4-2، فإننا نريد دائمًا تسجيل المزيد من الأهداف. أعتقد أننا فزنا لأننا أردنا ذلك بشدة وقاتلنا حتى النهاية".
التطلع إلى ستامفورد بريدج
بفارق ثلاثة أهداف، سيتوجه رجال لويس إنريكي إلى لندن الأسبوع المقبل لخوض مباراة الإياب بثقة كبيرة. في حين يواجه تشيلسي معركة صعبة للغاية لإنقاذ حملته الأوروبية، فإن قوة باريس سان جيرمان وجوعه الجماعي يشيران إلى أنه مجهز جيدًا لإنهاء المهمة والتأهل بأمان إلى ربع النهائي.
