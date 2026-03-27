برادلي باركولا على وشك توقيع تمديد عقد ضخم مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الباريسي إلى صد اهتمام بايرن ميونيخ وليفربول

على الرغم من الموسم المحلي المتقلب الذي شهد خروجًا مبكرًا من كأس فرنسا، إلا أن باريس سان جيرمان قدم أداءً مذهلاً على الصعيد الأوروبي، ولا سيما بعد فوزه الساحق على تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وكان باركولا هو صانع هذا الفوز، حيث سجل هدفين حاسمين ليثبت مكانته كأحد أكثر المهاجمين إثارة في القارة. وفقًا لـ Paris Team، يعمل مستشار النادي لويس كامبوس حاليًا خلف الكواليس لإنهاء تمديد العقد لمدة عامين، والذي سيبقي الفرنسي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى صد محاولات ليفربول وبايرن ميونيخ، اللذين كانا يراقبان الصعود السريع للجناح منذ انتقاله من ليون في عام 2023 مقابل 39 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو).