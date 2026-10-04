بديل مودريتش وخطف إندريك .. خطة ميلان لتحمل صفقة نجم ريال مدريد "دون المشاركة في دوري الأبطال"!

لدى ميلان خطة واضحة للمستقبل. ففي شهر يناير، سيكون النادي مجدداً من بين المشاركين الأساسيين في سوق الانتقالات وهو يسعى لتحقيق صفقة كبرى. يريد جيري كاردينالي أن يمنح روبن أموريم لاعباً من الطراز الرفيع على غرار جونسالو راموش، لاعبًا قادرًا على إضافة قيمة داخل الملعب وخارجه للفريق والنادي معاً.
وفي الوقت الحالي، فإن الاسم الأبرز هو إندريك، وهو مهاجم من مواليد عام 2006 ينتمي إلى ريال مدريد، حيث لم يلعب سوى دور هامشي هذا الموسم. وبعد الحديث الذي جرى في بداية الموسم مع مورينيو، كان الموهبة السابقة لليون يتوقع أن يلعب وأن يكون البديل الأول للاعبين الأساسيين، لكن الأرقام تحكي قصة مختلفة: مجرد ظهور واحد وأربع دقائق لعبها طوال الموسم، في نهاية مباراة الليجا أمام إلتشي.