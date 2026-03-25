بديل محمد صلاح في ليفربول: ثمانية خيارات انتقالية على «الريدز» النظر فيها قبل رحيل اللاعب المصري في الصيف

كان صلاح القوة الدافعة وراء فوز ليفربول بلقب الموسم 2024-2025، حيث حصد جائزة الحذاء الذهبي واجتاحت مختلف جوائز أفضل لاعب في العام. ومع اقتراب انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي، وبعد أن أوفى بالتزاماته، أبرم «الريدز» معه عقدًا مربحًا لمدة عامين، مع انطباع بأن هذه ستكون المرة الأخيرة التي يمدد فيها عقده مع النادي.

بعد أقل من عام، يتراجع صلاح عن قراره ويستعد للمغادرة في انتقال مجاني في منتصف مدة العقد، متنازلاً عن مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (26.8 مليون دولار) كان سيستحقه من ليفربول لو بقي حتى موسم 2026-27. إنها خطوة تهدف إلى إفادة جميع الأطراف في المستقبل، حيث يحصل صلاح على حرية اختيار ناديه التالي، ويُسمح لليفربول ببدء التخطيط لخلافته قبل فترة الانتقالات الصيفية بوقت طويل.

ولكن من الذي قد يستهدفه كبار المسؤولين في أنفيلد لملء الفراغ الكبير الذي خلفه صلاح؟ فيما يلي، تقيّم GOAL خيارات فريق ميرسيسايد...