وفقًا لما أوردته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، فقد أبدى كل من سبورتنج لشبونة ويوفنتوس وأستون فيلا اهتمامهم بالنادي الهولندي للحصول على خدمات كوفاكس. وبحسب التقرير، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا متاح مقابل حوالي خمسة ملايين يورو، ويمكن أن يتم تطويره في بوروسيا دورتموند ليكون خليفة سيرو جيراسي في المستقبل.

على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028، إلا أن بقاءه بعد الصيف ليس مضموناً على الإطلاق. ويقال إن توتنهام وميلان قد أعربا بالفعل عن اهتمامهما بإدارة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، لا يُستبعد انتقاله إلى السعودية، لكن الحصول على أقصى راتب سنوي له (الذي يُقال إنه يبلغ عشرة ملايين يورو) في الصحراء ليس الأولوية القصوى لغيراسي. ويرغب جيراسي في اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعد انتهاء الموسم في مايو.