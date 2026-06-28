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Gabriele Stragapede

بديل فيران أم خوليان .. الاتصالات تعود بين برشلونة وفلاهوفيتش

انتقالات
يوفنتوس
ميلان
برشلونة
بيشكتاش
دوشان فلاهوفيتش

المهاجم الصربي لا يزال يبحث عن مغامرة جديدة

لا يزال دوشان فلاهوفيتش. المهاجم الصربي - الذي بعد يومين سينتهي عقده الحالي مع يوفنتوس، بعد أن قرر عدم تجديد الاتفاق بالأرقام التي اقترحها النادي البيانكونيري - لا يزال يرى مستقبله ضبابيًا.

سيكون وداعًا لـ السيدة العجوز - رغم أنه كانت هناك محاولة في اللحظات الأخيرة لمحاولة رأب الصدع من الناحية الاقتصادية-المالية -، لكن ما ستكون محطته التالية على الصعيد المهني لا يزال غير معلوم.

من بين العروض المختلفة على طاولة لاعب فيورنتينا السابق تبقى دائمًا تلك الخاصة بـ بشكتاش، لكن في الوقت نفسه يعمل محيطه على حلول بديلة أخرى، بعد أن وضع على وضع الاستعداد المسار الذي يقود إلى السوبر ليغ التركية.

  • لا يزال يعرض نفسه على برشلونة

    كما أفادت Mundo Deportivo، في الواقع، فإن دوسان فلاهوفيتش كان قد وجد أرضًا خصبة للعودة إلى دائرة اهتمام برشلونة: الصربي أبلغ بالفعل النادي الكتالوني بأنه متاح للمفاوضات إذا رأت إدارة البلوجرانا أنه مناسب لوراثة دور المهاجم الصريح في تشكيلة البلوجرانا.

    سياق يمكن تطبيقه في حال قرر فيران توريس مغادرة برشلونة: عندها فلاهوفيتش سيصبح خيارًا يجب متابعته بصفقة انتقال حر، ما سيسمح للكتالونيين بتوفير جانب قيمة بطاقة اللاعب (حتى وإن ظلت المطالب الاقتصادية للاعب بشأن الراتب مهمة).

    ومن جانبه، فإن برشلونة لا يراه كأولوية، بعدما حدد في خوليان ألفاريز - الذي عبّر بالفعل عن رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد في الصيف - النموذج المثالي كرقم 9 للمستقبل.


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  • بشكتاش لا يزال هناك

    لكن المسار الإسباني ليس الوحيد. كما أفاد فابريزيو رومانو، على طاولة وكلاء فلاهوفيتش، لا يزال هناك عرض بشيكتاش: راتب قدره 7/8 ملايين يورو صافي سنوياً للاعب، وهو عرض وصل بناءً على توجيه من المدرب الجديد فينتشنزو إيطاليانو ووافق عليه الجهاز الإداري التركي الذي يرغب في جعل الصربي مهاجمه الصريح.

    فلاهوفيتش وضع، في الوقت الحالي، هذه الوضعية في حالة انتظار (رغم أنه لم يرفضها رسمياً أبداً)، بانتظار فهم ما إذا كانت ستصل عروض أخرى من فرق أخرى من الدوريات الأوروبية الكبرى. المهاجم يريد أن يفهم كيف سيتحرك السوق من حوله، لكن في الوقت نفسه يبقى ملف بشكتاش مفتوحاً، حتى وإن كان النادي التركي لا يريد الانتظار إلى الأبد للحصول على رد نهائي.

  • ميلان؟

    أخيرًا، رومانو يؤكد كيف أن فلاهوفيتش لم يكن يومًا قريبًا حقًا من ميلان، مع العلم أن نادي فيا ألدو روسي استثمر بشكل مهم على رأس الحربة، وماضي لإغلاق المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل جونسالو راموش.