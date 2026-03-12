بدون هداف في الدوري الألماني - ووقت لعب أطول في الدوري الأوروبي: هل أخطأ نادي VfB Stuttgart في هذا الانتقال؟

ثالث أغلى انتقال في تاريخ النادي حتى الآن - سيحل الخنوس محل بواناني في المركز الرابع - مخيب للآمال على جميع الأصعدة حتى الآن. فقد سجل هدفين فقط وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 24 مباراة. ومن الغريب أن اللاعب الجزائري لعب حتى الآن دقائق أكثر في الدوري الأوروبي (448) منه في الدوري الألماني (441)، حيث سجل جميع نقاطه الثلاث. ولا يزال بواناني ينتظر أول مشاركة له في التهديف في الدوري الألماني.

في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري الألماني، جلس بواناني على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في كل مباراة دون أن يعاني من أي مشاكل بدنية معروفة. في الهزيمة 0-1 في مباراة الإياب في التصفيات ضد سلتيك غلاسكو، كان آخر مرة في التشكيلة الأساسية، لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا على الرغم من محاولاته الجادة. صورة أصبحت مألوفة الآن. اللاعب الهجومي الموهوب تقنيًا، الذي يلعب بشكل أساسي في الجناح الأيمن، يريد دائمًا الكثير. لكنه لا يثبت مهارته إلا قليلاً، فهو ببساطة لا ينجح في تحقيق الكثير. في النهاية، كانت 14 خسارة للكرة في 33 محاولة فقط رمزية لموسم بواناني.

ومع ذلك، كان من المفترض أن تحفزه خيبة أمل كبيرة في مطلع العام الجديد. فقد استبعد مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بواناني من تشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. وقال هونيس في هذا الصدد: "كان محبطًا بالطبع لأنه كان يرغب في اللعب لمنتخب بلاده"، وأثار الآمال في حدوث تحول: "من ناحية أخرى، لديه الآن فرصة معنا للبقاء معنا والعمل على الاندماج في الفريق".

لتحويل غضبه من غيابه إلى طاقة، استعان بواناني، وفقًا لمعلومات صحيفة بيلد، بمدرب رياضي شخصي. كان هدفه أن يثبت نفسه للجميع في جدول المباريات المزدحم بعد العطلة الشتوية، الذي تضمن سبع مباريات في 22 يومًا. لكن النتيجة كانت أكثر من مخيبة للآمال: لم يسجل أي نقطة، ولعب 215 دقيقة في ثلاث مباريات دون أن يشارك.