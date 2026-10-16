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بدلًا من البطاقات الملونة.. حكم في أوروجواي يستخدم طريقة جديدة لإشهار الإنذارات!
انطلاق الثورة الرقمية في مونتيفيديو
واجه الشكل التقليدي لتحكيم كرة القدم تحديًا مباشرًا هذا الأسبوع، بعدما أصبحت أوروجواي ساحة اختبار لتحول عالمي محتمل في عالم التحكيم. فخلال مواجهة ناسيونال ورينتيستاس في دور الـ16 من كأس أوروغواي يوم 15 أكتوبر، صنع الحكم إدواردو فاريلا التاريخ عندما استغنى عن البطاقتين الصفراء والحمراء الكلاسيكيتين المصنوعتين من الورق المقوى، واستعان بجهاز إلكتروني يُحمل باليد.
وشهد ملعب جران باركي سنترال في مونتيفيديو أول إنذار رقمي في التاريخ، وجاء في الدقيقة 12 عندما أُنذر لاعب رينتيستاس خوان بابلو بلادا بسبب تدخل على ماكسي سيلفيرا.
وقد تم تطوير هذا الجهاز بجهد مشترك بين الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم وشركة تكنولوجيا خاصة، وهو مصمم ليعمل كمركز رقمي شامل لإدارة المباريات.
- Getty Images
البطاقات الرقمية تهدف إلى إحداث ثورة في تحكيم المباريات
في شكل يشبه الهاتف الذكي الحديث، تتضمن الأداة أزرارًا مخصصة تتيح للحكم إضاءة الشاشة باللون الأصفر الزاهي أو الأحمر للإشارة إلى العقوبة التأديبية. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو الرقمنة الكاملة لأرض الملعب، إذ تتجاوز الإشارة البصرية البسيطة لتوفر ربطًا فوريًا بين ما يحدث على العشب والسجلات الإدارية الرسمية للمسابقة.
وقد سُلط الضوء على التطور التقني للمشروع باعتباره قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال الكفاءة الإدارية. وبحسب مسؤول التحكيم مارسيلو دي ليون، فإن الهدف النهائي هو ضمان نقل بيانات المباراة بشكل لحظي إلى الجهة المسؤولة، ومن ثم إلى وسائل الإعلام العالمية في وقت لاحق. ومن خلال دمج الجهاز مباشرة مع منصة إدارة المسابقات المستخدمة في الكرة الأوروجوايانية، يضمن النظام تسجيل كل إنذار وتبديل وهدف وركلة جزاء في اللحظة التي تحدث فيها.
الفوائد العملية وعقبات الربط
من أبرز الميزات اللافتة في التقنية الجديدة استقلاليتها عن البنية التحتية المعتادة، حيث صمّم المطوّرون النظام ليعمل دون الحاجة إلى اتصال WiFi تقليدي، وهو عامل حاسم يجعله قابلاً للاستخدام في الملاعب النائية أو في المستويات الأدنى من الهرم الكروي، حيث قد يكون الوصول إلى الإنترنت متقطعاً أو غير متوفر على الإطلاق.
وعلى الرغم من نجاح العرض التوضيحي لقدرات الجهاز على تسجيل البيانات، فإن التجربة لم تخلُ من المشكلات الأولية. أما القلق الرئيسي الذي أثاره المراقبون والمسؤولون على حد سواء، فيتعلق بمدى وضوح البطاقات الرقمية للعين في ظل ظروف الإضاءة المختلفة. فخلال مباراة اختبارية سابقة جمعت ديفينسور سبورتينج وبلازا كولونيا، جعل وهج أشعة الشمس القوية قراءة الشاشة من مسافة بعيدة أمراً شبه مستحيل، ما جعل الجهاز غير فعّال بشكل مؤقت.
وحتى في المباراة الليلية على ملعب ناسيونال، لاحظ الجمهور في المدرجات ومشاهدو التلفزيون أن الألوان المعروضة على الشاشة الصغيرة تفتقر إلى الوضوح الفوري الذي لا تخطئه العين، وهو الوضوح الذي توفره قطعة الورق المقوّى الزاهية اللون من الجهة المقابلة للملعب.
معالجة معضلة الظهور والموثوقية
في الوقت الحالي، تتعامل السلطات في الأوروجواي مع إدخال البطاقات الرقمية باعتباره مشروعًا تجريبيًا بحتًا. ولا يزال افتقارها إلى التأثير البصري عقبة كبيرة؛ إذ يُعدّ "مسرح" البطاقة الحمراء عنصرًا حيويًا في التواصل داخل هذه الرياضة، إذ يضمن أن يفهم الجميع القرار على الفور، من اللاعبين إلى أبعد مشجع في المدرج العلوي.
وتقع على عاتق المطورين الآن مهمة تحسين تقنية الشاشات لضمان أن تكون الرموز والألوان ساطعة بما يكفي لمنافسة أضواء كشافات الملاعب وأشعة الشمس المباشرة في منتصف النهار. وإلى أن تُحلّ هذه المشكلات العملية المتعلقة بالموثوقية، ستبقى البطاقات التقليدية الأداة الأساسية للحكام، حتى لو واصل النظام الرقمي الاحتياطي التعامل مع البيانات من خلف الكواليس.
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