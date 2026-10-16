بدلًا من البطاقات الملونة.. حكم في أوروجواي يستخدم طريقة جديدة لإشهار الإنذارات!

واجه الشكل التقليدي لتحكيم كرة القدم تحديًا مباشرًا هذا الأسبوع، بعدما أصبحت أوروجواي ساحة اختبار لتحول عالمي محتمل في عالم التحكيم. فخلال مواجهة ناسيونال ورينتيستاس في دور الـ16 من كأس أوروغواي يوم 15 أكتوبر، صنع الحكم إدواردو فاريلا التاريخ عندما استغنى عن البطاقتين الصفراء والحمراء الكلاسيكيتين المصنوعتين من الورق المقوى، واستعان بجهاز إلكتروني يُحمل باليد.

وشهد ملعب جران باركي سنترال في مونتيفيديو أول إنذار رقمي في التاريخ، وجاء في الدقيقة 12 عندما أُنذر لاعب رينتيستاس خوان بابلو بلادا بسبب تدخل على ماكسي سيلفيرا.

وقد تم تطوير هذا الجهاز بجهد مشترك بين الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم وشركة تكنولوجيا خاصة، وهو مصمم ليعمل كمركز رقمي شامل لإدارة المباريات.