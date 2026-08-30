بدر الرزيزاء رئيسًا لاتحاد الكرة: سر قبول قائمته .. ومرشح سابق: "كل الشروط تم تفصيلها من أجله"!

فاز بدر الرزيزاء، بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ترشيحه "بالتزكية"، من قِبل الجمعية العمومية، في دورتها السادسة للفترة ما بين 2026-2030.

وجاء تشكيل المجلس الجديد للاتحاد السعودي، ليضم بدر بن سليمان الرزيزاء رئيسًا، ولؤي بن عمر مشعبي "نائبًا للرئيس"، فضلًا عن عضوية كلٍ من "لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد بن عدنان المنصور، سلمان بن متعب السديري، ثامر بن عبد الله السعدون، عمر بن عبد الرحمن الجريسي، نيكولاس آرثر كاورد، جيرارد بيرنارد رودي".

وتقرر تزكية "قائمة" بدر الرزيزاء، على إثر قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي، عن اعتبارها القائمة الوحيدة التي استوفت جميع الشروط والمتطلبات، بعدما تم استبعاد خمس قوائم أخرى مرشحة.