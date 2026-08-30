هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Bader AlRezizasocial gfx
محمود خالد

بدر الرزيزاء رئيسًا لاتحاد الكرة: سر قبول قائمته .. ومرشح سابق: "كل الشروط تم تفصيلها من أجله"!

السعودية

الرزيزاء يفوز برئاسة اتحاد الكرة السعودي بالتزكية..

فاز بدر الرزيزاء، بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ترشيحه "بالتزكية"، من قِبل الجمعية العمومية، في دورتها السادسة للفترة ما بين 2026-2030.

وجاء تشكيل المجلس الجديد للاتحاد السعودي، ليضم بدر بن سليمان الرزيزاء رئيسًا، ولؤي بن عمر مشعبي "نائبًا للرئيس"، فضلًا عن عضوية كلٍ من "لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد بن عدنان المنصور، سلمان بن متعب السديري، ثامر بن عبد الله السعدون، عمر بن عبد الرحمن الجريسي، نيكولاس آرثر كاورد، جيرارد بيرنارد رودي".

وتقرر تزكية "قائمة" بدر الرزيزاء، على إثر قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي، عن اعتبارها القائمة الوحيدة التي استوفت جميع الشروط والمتطلبات، بعدما تم استبعاد خمس قوائم أخرى مرشحة.

  • المستبعدون من انتخابات اتحاد الكرة

    وقررت لجنة الانتخابات، استبعاد قوائم كلٍ من "شاكر بن سعود بن إبراهيم العصيمي، فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفيلي، حاتم بن عبد الحميد بن عبد العزيز خيمي، خالد بن أحمد بن علي الغامدي، أحمد بن حامد بن جابر الوادعي".

    واستندت قرارات الاستبعاد إلى أحكام المادة (33/2/د) من النظام الأساسي، والتي تشترط في رئيس مجلس الإدارة امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليًا أو دوليًا لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية.

    وشمل الاستبعاد المادة ذاتها بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة.

    أما قائمة شاكر العصيمي فقد استبعدت استنادًا إلى المادة (4/26) الخاصة بالتزكيات، حيث قدّم تزكيات من خارج الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية، إضافة لعدم استيفاء شرطي اللغة الإنجليزية والخبرة.

    وأوضحت "الرياضية" أن عدم تجاور اختبارات المقابلة باللغة الإنجليزية المعتمدة لدى الشركة البريطانية المخصصة كان السبب الرئيسي في عدم اعتماد قائمة خالد الغامدي.

    • إعلان

  • سر قبول قائمة الرزيزاء؟ الرئيس الجديد يجيب

    وحول سبب قبول قائمة بدر الرزيزاء، مع استبعاد القوائم الأخرى، قال الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه لا أسرار في ذلك، المسألة الوحيدة أنهم قرأوا النظام واللائحة، واطلعوا على الشروط والالتزامات، وهذا السبب الوحيد الذي جعله القائمة الفائزة هي الوحيدة التي استوفت جميع الشروط.

    ووجه الرزيزاء الشكر لجميع المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ للوصول إلى المرحلة النهائية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات هي الأعلى من حيث الزخم، بعدما ضمت القائمة الأولية 6 مرشحين، وربما سبعة، على حد قوله، إن كان البعض قد انسحب سابقًا، وهو عدد ليس بالبسيط.

    وأكد الرزيزاء أن أي قرار سيتم اتخاذه بالمشورة والتفاهم والتنسيق مع أعضاء المجلس، وسياسة العمل لن تكون منفردة على الإطلاق.

  • رسالة وداع من ياسر المسحل

    وحرص ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي السابق، الذي أعلن استقالته بعد خروج المنتخب الأول من نهائيات كأس العالم 2026، على توجيه رسالة وداعية، عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "بعد سبع سنوات من العمل والمسؤولية، أختتم اليوم مسيرتي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممتنًا للثقة والدعم الكبيرين اللذين حظيت بهما طوال هذه الرحلة.

    كل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الرياضة، ولزملائي في مجالس الإدارة ومنسوبي الاتحاد، ولأعضاء الجمعية العمومية والأندية، ولكل من كان شريكًا في هذه المسيرة.

    أغادر موقعي اليوم وأنا فخور بما تحقق، ومؤمن بأن القادم للكرة السعودية أجمل بإذن الله، في ظل طموح وطن عظيم لا يعرف حدودًا.

    خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس الجديد برئاسة الأستاذ بدر الرزيزاء في مواصلة المسيرة وخدمة كرة القدم السعودية. شكرًا للجميع.. كانت رحلة أعتز بها ما حييت."


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • "شروط الانتخابات تم تفصيلها لشخص واحد"

    من جانبه، أكد الناقد الرياضي داوود المقرن، الذي كان قد قرر الانسحاب من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي، عبر برنامج "جولة مرتدة"، إن كل المعطيات جعلت الوسط الرياضي يقول إن بدر الرزيزاء هو من سيتولى رئاسة الاتحاد، خاصة وأنه - أثناء فترته مع القادسية - لم يعانِ مثل رؤساء الأندية من الأمور المالية، كون شركة أرامكو كانت تدعم النادي.

    وأوضح المقرن أن جميع الاشتراطات التي وضعت من قِبل الجمعية العمومية، كانت مفصلة لأشخاص معينة واستبعاد آخرين، وهذا خطأ العمومية، متسائلًا بشأن شرط امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم، محليًا أو دوليًا، لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات، في مناصب قيادية، والذي أبعد 90% من الأسماء الموجودة في الساحة، على حد وصفه، منتقدًا غياب قامات مثل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وخالد البلطان، ومنصور البلوي، الذين لديهم باع كبير في الوسط الرياضي، بسبب هذا الشرط.

    وحول شرط اللغة الإنجليزية، قال المقرن إن لوائح مجلس الوزراء ومجلس الشورى، لا تشترط في أعضائهم أن يتحدثوا الإنجليزية، معربًا عن استغرابه إزاء هذا الشرط.

    وعن انسحابه من الانتخابات، قال المقرن "ليس كل ما يعلن يقال"، فيما طالب بدر الرزيزاء بأن يكون ملف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، هو أول ما يديره خلال المرحلة المُقبلة.


  • حاتم خيمي واللغة الإنجليزية

    وكان حاتم خيمي قد أثار جدلًا حول شرط اللغة الإنجليزية، الذي كان وراء استبعاده من سباق انتخابات اتحاد الكرة، معلقًا "أنا دارس مواد إنجليزية في الجامعة، في قسم الإعلام، وقدمت بحثًا من 100 صفحة بالإنجليزية، وكذلك أجريت 100 عرض تقديمي في جامعة بميامي".

    وتابع، في حوار سابق عبر برنامج "دورينا غير"، بأنه تلقى مكالمة هاتفية مفاجئة، من رجل تسعيني يمثل الحكمة، وهو عبد الوهاب الصبان، رئيس نادي الوحدة الأسبق.

    وكشف خيمي عن رسالة الصبان الذي قال له "أنا متابع، والناس واقفة بجانبك، لا تتكلم ولا ترد".