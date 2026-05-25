أحمد فرهود

بدأ بمخاوف الخيانة وانتهى بـ"الإيقاف والسرقة".. موسم سعود عبدالحميد "الجميل" اصطدم بتحديات مثيرة!

موسم رائع لسعود في 2025-2026 لم يخلُ من التحديات الصعبة..

بين بريق المجد الأوروبي وسياط التحديات؛ مرّ موسم الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد كأنه رواية درامية، حُبكت فصولها بين الصبر والافتراس.

نعم.. موسم 2025-2026 لم يكن مجرد عامٍ كروي عابر، في مسيرة سعود؛ بل اختبارًا حقيقيًا لصلابته الذهنية، قبل البدنية.

وفي وقتٍ انتظر فيه البعض سقوط الظهير الدولي السعودي، واتهمه آخرون بـ"الخيانة"؛ كان لهذا اللاعب رأيًا آخر، بقميص نادي لانس الفرنسي.

وانضم سعود إلى لانس، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ "التحديات" التي واجهت سعود عبدالحميد في 2025-2026، رغم تصنيفه على أنه "الأجمل" في مسيرته الكروية حتى الآن..

  Bologna v AS Roma - Serie A

    صيف ساخن.. واتهامات متواصلة بـ"الخيانة"!

    الجميع يعلم أن علاقة الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، "توترت" مع جماهير عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد إصراره على الرحيل صيف عام 2024، والانتقال إلى نادي روما الإيطالي.

    وقتها.. تمسكت الإدارة الهلالية ببقاء سعود، إلا أن اللاعب أصر على الرحيل؛ وهو الأمر الذي لم يعجب الجماهير الهلالية، التي هاجمت اللاعب بشدة.

    المهم.. هذه العلاقة "توترت" أكثر، بعد خروج شائعات عن تفاوض عملاق الرياض الآخر النصر مع سعود؛ لإعادته إلى الملاعب السعودية، من جديد.

    وقيل فور تولي البرتغالي جورج جيسوس، القيادة الفنية لنادي النصر صيف 2025؛ أنه أجرى مكالمة مع سعود لضمه إلى صفوف الفريق الأول، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب.

    واستغل النصر وجيسوس - حسب الأخبار آنذاك -، قلة مشاركات سعود مع روما موسم 2024-2025؛ مع رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ آخر، يتحصل معه على دقائق أكثر.

    هُنا.. بدأت ردود الفعل الهلالية على هذه الأخبار؛ حيث تم اتهام سعود بـ"الخيانة"، بسبب العودة المرتقبة إلى الملاعب السعودية، من بوابة الغريم التاريخي النصر.

    إلا أن سعود عبدالحميد كان له رأيًا آخر؛ حيث صمد أمام العروض السعودية والضغوطات الجماهيرية المتواصلة، من خلال التالي:

    * أولًا: الإصرار على النجاح في أوروبا؛ بدلًا من العودة للسعودية.

    * ثانيًا: الموافقة على خوض تحدٍ جديد؛ بالانضمام إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة.

    وبالتالي.. أنهى سعود "الفصل الأول" من مسلسل التحديات؛ وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية، الذي سبق موسم 2025-2026 مباشرة.

    بداية صعبة.. ومشاركات قليلة مع نادي لانس

    في النصف الأول من موسم 2025-2026؛ وجد الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد "مأساته" مع نادي العاصمة الإيطالية روما، تتكرر مجددًا بقميص الفريق الفرنسي لانس.

    نعم.. سعود كان يُشارك لـ"دقائق قليلة" للغاية مع لانس؛ حيث كان يتحصل على ربع ساعة أو أقل، في المباراة الواحدة.

    وأحيانًا كان سعود يجلس حبيسًا لـ"دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ دون أن يقوم الجهاز الفني لفريق لانس الأول لكرة القدم، بإقحامه إلى أرضية الملعب.

    هُنا.. كان الظهير الدولي السعودي أمام "حلين"، بخصوص مسيرته مع النادي الفرنسي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قطع إعارته بـ"الاتفاق" بين جميع الأطراف؛ والانتقال إلى نادٍ آخر في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    * ثانيًا: الصمود ومحاولة إثبات نفسه مع لانس؛ فيما تبقى من موسم 2025-2026.

    وبالفعل.. كان سعود عبدالحميد يمتلك عروضًا في تلك الفترة؛ لإعادته إلى المملكة العربية السعودية، أيضًا.

  FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-CHN

    تراجع القيمة الدولية.. والطريق كان ممهدًا للهلال

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن "المشاركات القليلة" للظهير سعود عبدالحميد، مع نادي لانس الفرنسي، في بداية موسم 2025-2026؛ أثرت على مشاركاته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مرحلة ما.

    هذا التأثير ظهر في معسكري منتخب السعودية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لعب مباراة واحدة فقط لمدة 90 دقيقة، خلال الأربعة لقاءات التي خاضها المنتخب السعودي وقتها.

    * ثانيًا: الاشتراك لمدة شوط واحد فقط في مباراة، وكـ"بديل" لـ24 دقيقة في لقاءٍ آخر.

    * ثالثًا: الجلوس على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة، في إحدى مباريات معسكري أكتوبر ونوفمبر.

    ذلك جعل سعود يشعر أن مكانه الأساسي مع منتخب السعودية، في بطولة كأس العالم 2026، أصبح مهددًا بشكلٍ كبير؛ ما لم يتغيّر وضعه داخل لانس، أو ينضم إلى فريقٍ آخر.

    ومن هُنا.. خرجت العديد من الأخبار التي تؤكد على اقتراب سعود عبدالحميد، من العودة إلى نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    ولم يستطع النصر التفاوض على صفقة سعود في الميركاتو الشتوي، نظرًا للمشاكل الإدارية والمالية التي كان يمر بها وسط الموسم؛ ليصبح الطريق ممهدًا أمام الزعيم الهلالي، لحسم الصفقة لصالحه.

    إلا أن إصرار سعود على النجاح الأوروبي؛ جعله يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لتغيير موقفه داخل لانس.

  FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENS

    طرد وإيقاف.. سعود عبدالحميد يورط لانس ولكن!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن النصف الثاني من موسم الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد مع نادي لانس الفرنسي، في 2025-2026.

    سعود نجح في تغيير وضعه مع لانس بالفعل؛ حيث أصبح عنصر أساسيًا لا غنى عنه في الفريق، بل وكان سلاحًا فعالًا لتحقيق الانتصارات.

    لكن في عز توهجه مع لانس، واجه الظهير الدولي السعودي تحديًا كبيرًا؛ وذلك بعدما تعرض للطرد ضد نادي نيس، في الجولة 32 من مسابقة الدوري الفرنسي.

    طرد سعود في هذه المباراة، كان له نتائج سيئة للغاية "فرديًا وجماعيًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إدراك نيس التعادل (1-1)، وخسارة لانس نقطتين مهمتين في صراع التتويج بلقب الدوري.

    * ثانيًا: إيقاف سعود مباراتين بسبب الطرد؛ حيث غاب عن مواجهتي نانت وباريس سان جيرمان.

    * ثالثًا: خسارة لانس (0-2) ضد باريس سان جيرمان في غيابه، وهو ما أدى إلى فقدان لقب الدوري في النهاية.

    إلا أن النتائج السيئة التي تسبب فيها سعود بـ"طرده"، لم تؤثر عليه أو تسقطه؛ بل تغلب اللاعب على هذا التحدي، وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس فرنسا بعد ذلك.

    لانس توّج بلقب كأس فرنسا، بمشاركة سعود طوال الـ90 دقيقة؛ وذلك بعد الفوز (3-1) على نيس بالذات، في المباراة النهائية.

  FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQ

    أزمة السرقة.. تحدٍ من نوع آخر لسعود عبدالحميد

    أخيرًا.. انتهى موسم الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد في 2025-2026، بتحدٍ من نوع آخر؛ وذلك عندما تعرض لـ"السرقة"، خلال تواجده في هولندا.

    وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعرض مركبة سعود الخاصة لـ"السرقة"، وذلك خلال تواجده في هولندا لعقد قرانه؛ ما أدى إلى فقدان اللاعب لمقتنياته، ومنها جواز سفره.

    وبسبب هذا الأمر؛ تعطلت عودة اللاعب إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني، التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026.

    ومرة أخرى.. تغلب سعود على هذا التحدي الصعب؛ وذلك بفضل مجهودات وزارة الرياضة والسفارة السعودية في هولندا، مثلما أعلن وكيله مشعل السفاعي.

    السفاعي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حل أزمة سعود عدالحميد بشكلٍ رسمي؛ وذلك بعدما قامت السفارة السعودية في هولندا، بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانضمام اللاعب إلى المنتخب الوطني.

    لذا.. يكون قد انتهى مسلسل تحديات سعود عبدالحميد في 2025-2026؛ بداية من الميركاتو الصيفي الماضي، ووصولًا إلى الانضمام للمنتخب في كأس العالم.