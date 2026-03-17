بداية قاسية لمانشستر سيتي! طرد برناردو سيلفا وحصول بيب جوارديولا على بطاقة صفراء، بينما سجل فينيسيوس جونيور ركلة جزاء ليوسع تقدم ريال مدريد

ساد الصمت على ملعب الاتحاد بعد مرور 20 دقيقة فقط، عندما حصل برناردو سيلفا على بطاقة حمراء مباشرة في لحظة من الفوضى العارمة. ريال مدريد، الذي كان متقدماً بالفعل بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين بعد مباراة الذهاب، انطلق إلى الأمام بسرعة مذهلة عندما انطلق فينيسيوس جونيور خلف خط دفاع مانشستر سيتي وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالقائم. وبما أن الكرة بقيت في الملعب، تابع البرازيلي تسديدته، لكن محاولته التي كانت متجهة إلى المرمى تم صدها على خط المرمى بذراع سيلفا.

أخذ الحكام وقتهم في مراجعة الحادثة عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR)، للتحقق من احتمال وجود تسلل في مرحلة بناء الهجمة ومن لمسة اليد نفسها. في النهاية، كان القرار قاتلاً لفريق بيب جوارديولا. اعتُبرت لمسة اليد متعمدة، مما أدى إلى طرد اللاعب البرتغالي الدولي ومنح ركلة جزاء للزوار.