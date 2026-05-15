Alessandro De Felice

بحضور مارادونا وبيليه ورونالدو .. شاكيرا تكشف عن أحدث أغانيها لكأس العالم!

اللبنانية الكولومبية حاضرة في المونديال منذ عشرين عامًا

تعود شاكيرا لتكون الصوت الرسمي لكأس العالم. قدمت المغنية الكولومبية أغنية «Dai Dai»، النشيد الرسمي لكأس العالم 2026، الذي سيبدأ في 11 يونيو بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تم الإعلان عن الأغنية، التي تم إنتاجها بالتعاون مع مغني الراب النيجيري بورنا بوي، على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنانة نفسها من خلال مقطع فيديو تم تصويره في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

يهدف مقطع الكورس إلى أن يصبح أحد الأغاني الأكثر رواجًا في صيف كرة القدم بفضل مزيج من الهتافات بعدة لغات: "Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!".

  • أغنية كأس العالم 2026

    تتناول أغنية "Dai Dai" موضوع المرونة والقدرة على النهوض من جديد بعد الصعوبات. ويتكرر معنى العنوان بعدة لغات، بعبارات مكافئة مثل "dale" بالإسبانية، و"allez" بالفرنسية، و"ikou" باليابانية، و"let’s go" بالإنجليزية.

    الرسالة الرئيسية للأغنية هي الوحدة العالمية من خلال كرة القدم والبحث عن القوة الشخصية في الأوقات الصعبة.

  • مالديني ومارادونا في أغنية كأس العالم

    يحتوي النشيد الجديد لكأس العالم 2026 على عدة إشارات إلى كرة القدم العالمية.

    يذكر النص أسماء أبطال كبار مثل بيليه ودييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي وكيليان مبابي وكريستيانو رونالدو. ومن بين الأسماء المذكورة أيضًا باولو مالديني، وهو الإيطالي الوحيد الذي ورد ذكره في الأغنية.

  • من «واكا واكا» إلى «داي داي»

    تعود علاقة شاكيرا بالفيفا إلى سنوات عديدة. ففي عام 2010، غنت المغنية الكولومبية أغنية «واكا واكا (هذه المرة من أجل أفريقيا)»، التي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني شهرة في تاريخ كأس العالم. ثم غنت في عام 2014 أغنية «لا لا لا (البرازيل 2014)» خلال بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل.

    لكن علاقتها بكرة القدم الدولية بدأت بالفعل في عام 2006 بأغنية "Hips Don’t Lie Bamboo"، وهي نسخة خاصة مرتبطة بالفيفا.

  • من هو بورنا بوي

    ويشارك شاكيرا في الأغنية بورنا بوي، أحد أبرز الفنانين على الساحة العالمية لموسيقى الأفروبيت.

    يساهم المغني النيجيري، الذي تعاون في الماضي مع بيونسيه وسام سميث وإد شيران وترافيس سكوت، في إضفاء طابع موسيقى الأوربان واللاتينية على الأغنية.

    تجمع أغنية "Dai Dai" بين موسيقى الأفروبيت والبوب والإيقاعات الحضرية اللاتينية الأمريكية، مع تصميم يهدف أيضًا إلى أن تصبح الأغنية منتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث.


  • فيديو أغنية "Dai Dai"

    يُظهر الفيديو الموسيقي شاكيرا في وسط ملعب ماراكانا برفقة فريق راقصيها والكرة الرسمية لكأس العالم 2026.

    ومن بين أبطال الفيديو أيضًا رافائيل فيسنتي، الراقص البرازيلي الذي اشتهر على نطاق واسع في عام 2022 بفضل رقصة على أنغام أغنية "واكا واكا" شاركتها المغنية نفسها لاحقًا.



  • شاكيرا في صدارة الأضواء في كأس العالم

    وستكون أغنية «Dai Dai» أيضًا الأغنية الرمزية لصندوق FIFA Global Citizen Education Fund، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتسهيل وصول الأطفال إلى التعليم والرياضة. ووفقًا لما أعلنته الفيفا، سيتم التبرع بحقوق التأليف والنشر الخاصة بالأغنية إلى هذا المشروع.

    وستساهم شاكيرا أيضًا بالتبرع بدولار واحد عن كل تذكرة تباع من جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran"، وهو عنوان مستوحى من الأغنية الناجحة "Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53".

    وأخيراً، ستكون المغنية الكولومبية نجمة العرض الأول في تاريخ نهائيات كأس العالم FIFA.

    سيتم تنظيم العرض، المقرر في 19 يوليو خلال نهائي كأس العالم 2026، من قبل كريس مارتن من فرقة كولدبلاي، وسيشارك فيه أيضًا مادونا وفرقة BTS.