نتائج قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة .. فيسيل كوبي ينتظر الهلال والأهلي قد يواجه جوهور

مع انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، تدخل المنافسات مرحلتها الأكثر إثارة، حيث تشتد المواجهات وتترقب الجماهير صدامات حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويُقام النظام الجديد للبطولة بمشاركة 24 فريقًا، يتم توزيعهم بالتساوي بين منطقتي الشرق والغرب، بواقع 12 فريقًا لكل جانب. وتتأهل الأندية إلى دور المجموعات عبر مسارين، إذ تشارك 10 فرق مباشرة في كل منطقة، بينما تخوض 4 فرق الملحق، يتأهل منها فريقان لاستكمال عقد المجموعات.

وخلال مرحلة الدوري، خاض كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 على أرضه و4 خارج ملعبه، قبل أن تحجز أفضل 8 فرق مقاعدها في دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى الدور التالي.

وبداية من الدور ربع النهائي، تتحول البطولة إلى نظام التجمع، حيث تُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دولة مستضيفة واحدة. وقد وقع الاختيار على المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، لاستضافة هذه المرحلة في أول نسختين من البطولة، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا واستثنائيًا في أجواء موحدة.

موعد قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة