بث مباشر: شاهد قرعة كأس الخليج "خليجي 27"

تُسحب اليوم الثلاثاء قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة مسار المنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية.

وتُعد بطولة كأس الخليج العربي واحدة من أبرز البطولات الإقليمية في المنطقة، إذ تُقام كل عامين بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي.

وكانت النسخة الأولى قد أُقيمت عام 1970 في البحرين، عقب دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها المكسيك، بمشاركة أربعة منتخبات فقط في ذلك الوقت.

ومع مرور السنوات، انضمت بقية منتخبات الخليج العربي إلى البطولة تدريجيًا، حتى ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى ثمانية منتخبات، وهو النظام المعتمد حتى النسخة الحالية.