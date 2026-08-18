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بث مباشر: شاهد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
الهلال
الاتحاد
السد
الوحدة
بوريرام يونايتد
جوهور دار التعظيم
ماكيدا زيلفيا
شباب أهلي دبي
تراكتور
فيسيل كوبي
النصر
القادسية
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
إيران
اليابان
ماليزيا
قطر
تايلاند

شاهد بالفيديو قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 ومباريات الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد والقادسية ..

شاهد البث المباشر لقرعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 من هنا

تُعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 النسخة الخامسة والأربعين من بطولة الأندية الأهم في قارة آسيا، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تمثل النسخة الثالثة منذ تغيير اسم البطولة إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة العربية السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للبطولة بشكل مبدئي حتى عام 2029، على أن يخضع القرار للمراجعة وفقًا لتقييم الاتحاد خلال المواسم المقبلة.

وسيتأهل بطل النسخة الحالية مباشرة إلى مرحلة النخبة في دوري أبطال آسيا 2027-2028، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، وكأس العالم للأندية 2029.
ويمثل موسم 2026-2027 نقطة تحول جديدة في تاريخ البطولة، إذ سيكون الأول الذي يضم 32 فريقًا في مرحلة الدوري، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل 2026، توسيع عدد الأندية المشاركة من 24 إلى 32 فريقًا، بواقع 16 فريقًا من منطقتي الغرب والشرق.

كما سيكون هذا الموسم الأول منذ نسخة دوري أبطال آسيا 2019 الذي تشارك فيه 32 فريقًا ضمن البطولة ذاتها، ويدخل الأهلي السعودي المنافسات بصفته حامل اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في الاحتفاظ بالبطولة خلال نسخة عام 2026.

  • نتائج قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

    أسفرت قرعة مرحلة الدوري دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عن الآتي:

    منطقة الغرب

    التصنيف الأولىالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    الأهلي        
    العين        
    السد        
    استقلال طهران        

    منطقة الشرق

    التصنيف الأولىالمستوى الأولىالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابع
    الفريقالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإيابالذهابالإياب
    كاشيما أنتلرز        
    جيونبك        
    بوريرام يونايتد        
    شنجهاي بورت        
     
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  • ما نظام قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    تشهد البطولة نسقاً تنظيمياً جديداً يعتمد على توزيع الأندية المشاركة في كل منطقة جغرافية على أربعة مستويات متوازنة. ويهدف هذا النظام إلى زيادة حدة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق؛ إذ يخوض كل نادٍ مواجهتين ضد فريقين مختلفين من كل مستوى من المستويات الأربعة.

    تُسحب القرعة لتحديد موقع كل فريق داخل شبكة التنظيم الخاصة بمنطقته:

    • منطقة الغرب: تُمثَّل بالأعمدة من (A) إلى (D).
    • منطقة الشرق: تُمثَّل بالأعمدة من (E) إلى (H).

    وتوزع أندية المستوى الأول تلقائياً في خانات الصف الأول، تليها أندية المستوى الثاني في الصف الثاني، وتستمر العملية بنفس الترتيب للمستويين الثالث والرابع.

    كما تعتمد آلية تحديد الملاعب على موقع الفريق داخل الأعمدة المجاورة في منطقته الجغرافية وفق القواعد التالية:

    • المباريات على أرض الفريق: يلتقي كل فريق مع أندية العمود المجاور له على جهة اليمين داخل قواعده.
    • المباريات خارج الأرض: يخوض الفريق مواجهاته ضد أندية العمود المجاور له على جهة اليسار خارج أرضه.

    ولتأمين ختام متوازن للدور، تستضيف أندية العمود الأخير نظيرتها في العمود الأول، بينما تخوض أندية العمود الأول مواجهاتها ضد أندية العمود الأخير بعيداً عن ملعبها.

  • ما تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

    هذا هو التصنيف النهائي للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

    المنطقةالأولالثانيالثالثالرابع
     الغربالأهلينيفتشيالغرافةالشمال
    العينالقوة الجويةتراكتورالقادسية
    السدالنصرالهلالالاتحاد
    استقلالشباب الأهليالوصلباختاكور
     الشرقكاشيما أنتلرزنيوكاسل جتسبورتراتشابوري
    جيونبيكجوهور دار التعظيمبكين جوانكيوتو سانجا
    بوريرام يونايتدفيسيل كوبهكاشيوا ريسولجامبا أوساكا
    شانجهاي بورتدايجون هانا سيتزنبوهانج ستيلرزكونج آن هانوي

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  • متى موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري؟

    تُقام قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

    ومن المقرر أن تبدأ مراسم قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات.

    يشار إلى أنه سوف تجرى قرعة مباريات دور الـ16 في فبراير 2027، علمًا بأن قرعة ربع ونصف النهائي سوف تجرى في مارس 2026.

    الحدثالموعدالقنوات الناقلةالمكان
    قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027الثلاثاء 18 أغسطس 2026
    11:00 السعودية، 12:00 الإمارات    		beIN SPORTS NEWS
    AFC YOUTUBE    		كولالمبور، ماليزيا

  • متى موعد مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    تبدأ مباريات مرحلة الدوري في منطقة الغرب يوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بينما في الشرق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026,

    بينما تكون الجولة الأخيرة يومي 15-16 فبراير 2027 في منطقة الغرب، 16-17 فبراير في منطقة الشرق.

    الجولةالغربالشرق
    الأولى14–15 سبتمبر 202615–16 سبتمبر 2026
    الثانية12–13 أكتوبر 202613–14 أكتوبر 2026
    الثالثة26–27 أكتوبر 202627–28 أكتوبر 2026
    الرابعة2–3 نوفمبر 20263–4 نوفمبر 2026
    الخامسة23–24 نوفمبر 202624–25 نوفمبر 2026
    السادسة7–8 ديسمبر 20261–2 ديسمبر 2026
    السابعة8–9 فبراير 20279–10 فبراير 2027
    الثامنة15–16 فبراير 202716–17 فبراير 2027