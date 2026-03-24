بائع الملابس المتمرد الذي أبكى رونالدو.. باييت يعتزل كرة القدم!

شهد ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا الفرنسية مساء الأحد الموافق 22 مارس من عام 2026 لحظة عاطفية وتاريخية تجسدت في إعلان النجم الفرنسي ديمتري باييت اعتزاله كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي.

جاء الإعلان المفاجئ خلال استراحة الشوطين في مباراة فريقه التاريخي مارسيليا ضد ضيفه ليل وسط تصفيق حار من آلاف المشجعين الذين احتشدوا لتوديع القائد الذي قرر تعليق حذائه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة في الملاعب.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا متأثرًا للغاية وهو يلقي كلمته الأخيرة مؤكدًا أن جسده لم يعد قادراً على منح المزيد للمستديرة بعد رحلة طويلة بدأت من جزر لاريونيون وانتهت في قمة المجد الأوروبي واللاتيني، لينهي بذلك مسيرة أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والموهبة في تاريخ الكرة الفرنسية الحديثة.



