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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

باير ليفركوزن يبدأ تحركاته لاستعادة موسى ديابي من الاتحاد .. و"تفاؤل" ألماني بحسم الصفقة

موسى ديابي
انتقالات
إيرنيست بوكو
الاتحاد
دوري روشن السعودي
باير ليفركوزن
الدوري الألماني

خطوات ألمانية جادة لاستعادة خدمات النجم الفرنسي

بدأ نادي باير ليفركوزن الألماني خطوات جادة لاستعادة خدمات النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة بطل الدوري الألماني في تعزيز قدراته الهجومية، مستغلاً المتغيرات الأخيرة في قائمة الفريق برحيل بعض العناصر.

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  • خطة ليفركوزن لاستعادة الجناح الفرنسي

    يسعى نادي باير ليفركوزن الألماني بقوة لإعادة جناحه السابق موسى ديابي إلى ملعب "باي أرينا" خلال الصيف الحالي، حيث كشف خبير الانتقالات العالمي فابريتسيو رومانو، عن اهتمام النادي الألماني الجدي بضم اللاعب.

    ووفقًا للتطورات الأخيرة، فإن الإدارة الألمانية وضعت ديابي كأولوية قصوى لتعويض النقص العددي المتوقع في الخط الأمامي، خصوصًا بعد اقتراب رحيل بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة المدرب كارليس مارتينيز نوفيل.

    وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني بدأ بالفعل في ترتيب أوراقه الرسمية لبدء المحادثات مع إدارة "العميد"، حيث أكد الصحفي الموثوق عبر برنامج "المنصة" بقنوات ثمانية، أن ليفركوزن يرغب في التعاقد مع موسى ديابي، وهم متفائلون بإتمام الصفقة؛ لأنهم يشعرون أن اللاعب يرغب في العودة.

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    دوافع رحيل بوكو وتمهيد الطريق لديابي

    تأتي تحركات باير ليفركوزن لضم ديابي بعد الحصول على الضوء الأخضر لرحيل اللاعب إرنست بوكو، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، وهذا الرحيل الوشيك فتح الباب أمام الإدارة الألمانية للبحث عن بديل جاهز ويمتلك الخبرة الكافية في الدوري الألماني، وهو ما ينطبق تمامًا على ديابي الذي تألق سابقًا بألوان ليفركوزن قبل رحيله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويتضمن الاتفاق بين ليفركوزن وبشكتاش بشأن بوكو بندًا يتيح للنادي التركي تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، مما يجعل الحاجة لتعاقد دائم مع جناح رفيع المستوى أمرًا ضروريًا.

    وقد دفع هذا التطور الإدارة الفنية للنادي الألماني إلى إعادة ترتيب أولوياتها في سوق الانتقالات، معتبرين أن عودة ديابي هي الحل الأمثل لضمان الحفاظ على التوازن الهجومي للفريق الذي يطمح للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل.

  • موقف الاتحاد وعقد موسى ديابي

    من جهته، يجد نادي الاتحاد نفسه في موقف يتطلب الحذر، حيث يرتبط موسى ديابي بعقد طويل الأمد مع الفريق يمتد حتى صيف عام 2029.

    وكان الجناح الفرنسي قد انضم إلى صفوف النادي الجداوي في صيف عام 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي في صفقة ضخمة، حيث كان يُنظر إليه كحجر زاوية في مشروع النادي للعودة إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وتقدر القيمة المالية التي دفعها الاتحاد للتعاقد مع ديابي بنحو 60 مليون يورو، مما يجعله واحدًا من أغلى الصفقات في تاريخ النادي والكرة السعودية بشكل عام.

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  • Ittihad FansGetty

    تسيطر حالة من الترقب على جماهير نادي الاتحاد بشأن ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من مفاوضات، ورغم أن الجماهير ترغب في بقاء النجم الفرنسي الذي أظهر لمحات فنية رائعة، إلا أن الأنباء الواردة من ألمانيا تثير القلق حول رغبة اللاعب الشخصية في العودة إلى أوروبا.

    وفي ظل هذا الصراع بين رغبة ليفركوزن في الاستعادة وتمسك الاتحاد بالبقاء، تظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير ديابي، فإذا نجح ليفركوزن في تقديم عرض مالي مغرٍ يتناسب مع القيمة التي دفعها الاتحاد سابقاً، فقد نشهد رحيل الجناح الفرنسي.

    أما في حال إصرار الإدارة السعودية على الاحتفاظ بنجمها، فسيكون على ديابي التركيز على مشواره مع "العميد" لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية التي تأمل في موسم استثنائي.

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