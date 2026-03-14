باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ | "الأسوأ على الإطلاق" بطل المباراة.. وهاري كين "دون تسجيل" ينقذ كومباني من كابوس جاكسون!

سجل النجم الإنجليزي هاري كين عودته للمستطيل الأخضر كبديل لمدة 29 دقيقة في قمة ليفركوزن، وذلك بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام مونشنجلادباخ (وبقائه على مقاعد البدلاء في دوري الأبطال أمام أتالانتا) إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وتأتي هذه المشاركة لتقطع إيقاعاً تهديفياً "مرعباً" كان كين قد وصل إلى ذروته قبل الإصابة؛ حيث نجح في التسجيل خلال 5 مباريات متتالية في الدوري الألماني، محرزاً خلالها 9 أهداف كاملة (بواقع هدف في شباك هامبورج، ثم ثنائية متتالية في كل من هوفنهايم، فيردر بريمن، آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا دورتموند).

ورغم الدقائق الـ 29 التي لعبها وسط ظروف معقدة ونقص عددي في صفوف فريقه إثر حالات الطرد، كاد كين أن يواصل هوايته بعد 15 ثانية فقط من نزوله أرض الملعب، لولا تدخل تقنية الفيديو التي ألغت هدفاً سجله وسط شكوك كبيرة وجدل واسع حول صحته.

ولم يقتصر تأثيره على التهديف المُلغى، بل تحرك بذكاء وصنع أكثر من فرصة لزملائه، ليؤكد أنه -رغم عدم تدوين اسمه في سجلات الهدافين بسبب ظروف اللقاء- يعيش أفضل أيامه الكروية وبحالة فنية وبدنية ممتازة.

وبشكل عام، تُعد هذه العودة مجرد "استرداد للأنفاس" في موسم استثنائي يقدمه المهاجم الإنجليزي؛ إذ تشير إحصائياته الإجمالية هذا الموسم إلى خوضه 38 مباراة في مختلف المسابقات، بصم خلالها على حصيلة مذهلة بلغت 45 هدفاً (منها 30 هدفاً في البوندسليجا فقط)، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة، ليثبت أنه القطعة الأهم في المنظومة الهجومية للعملاق البافاري.

وعلى مستوى الأرقام، لمس كين الكرة 18 مرة فقط، واكتفى بتسديدة يتيمة على المرمى بنسبة أهداف متوقعة شبه معدومة (0.01 xG)، ما يعكس عدم حصوله على أي فرصة حقيقية للتهديف.

وفي ظل الضغط والرقابة، عانى كين بوضوح في الالتحامات المباشرة؛ إذ خسر 4 مواجهات أرضية من أصل 5، ولم ينجح في كسب أي صراع هوائي، وفقد الاستحواذ على الكرة 8 مرات.

كما حاول لعب دور المحطة وصانع الألعاب؛ ونجح في تقديم تمريرتين مفتاحيتين، وحقق دقة تمرير مثالية بنسبة 100% في نصف ملعب الخصم (4 من 4)، كما ساهم دفاعياً باسترداد الكرة 5 مرات والقيام بتشتيت وتدخل ناجح.