Getty Images Sport
ترجمه
بايرن ميونيخ يؤكد رحيل الظهير الأيسر في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف
تم التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن رحيله في الصيف
خلال الفترة التي قضاها مع بايرن ميونيخ، كان اللاعب الدولي البرتغالي عنصرًا أساسيًا وموثوقًا به، حيث ساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني. ويبدو أن قرار الانفصال قد تم بالتراضي، حيث يركز الطرفان الآن على إنهاء الموسم الحالي بنتيجة إيجابية، في سعيهما لتحقيق المزيد من الألقاب قبل أن يودع المدافع المخضرم الفريق.
- Getty Images
ماكس إيبرل يشيد باللاعب البرتغالي المخضرم
أشاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، بمساهمة المدافع في الفريق داخل الملعب وخارجه. وشدد على أن احترافية جيريرو وشخصيته جعلتاه عنصراً أساسياً في أجواء غرفة الملابس خلال فترة وجوده بالنادي، حتى في فترات التحول التي مر بها العملاق الألماني.
وقال إيبرل: "نود أن نشكر رافا على الوقت الذي قضيناه معًا: كان يمكن الاعتماد عليه دائمًا على أرض الملعب، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيته يثريون أي غرفة ملابس. كانت المحادثات معه جيدة، وقائمة على الثقة والتفاهم. الآن نركز معًا على أهدافنا حتى الصيف؛ نريد معًا تحقيق المزيد".
مهنة متنوعة في ميونيخ
منذ انضمامه، أثبت جيريرو نفسه باعتباره «سكين الجيش السويسري» بالنسبة لجهاز بايرن الفني. وحتى الآن، خاض 89 مباراة مع النادي، وسجل 12 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة. وتعد قدرته على اللعب في مراكز مختلفة أكبر ميزاته، حيث يلعب في كثير من الأحيان كظهير أيسر تقليدي، أو كظهير جناح، أو حتى في قلب خط الوسط. وخاض هذا الموسم 23 مباراة - 9 منها أساسياً - في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.
- Getty Images Sport
الخلفية الدولية وآفاق المستقبل
في سن الثانية والثلاثين، لا يزال جويريرو لاعباً محترفاً حائزاً على العديد من الألقاب ويتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستويات اللعبة. ويُعد سجله الدولي مثيراً للإعجاب بشكل خاص، حيث خاض 65 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف مع منتخب البرتغال. وكان عنصراً أساسياً في التشكيلة التي فازت ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى عام 2019، كما مثل بلاده في بطولتي كأس العالم 2018 و2022.