بايرن ميونيخ يؤكد رحيل الظهير الأيسر في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف

أشاد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، بمساهمة المدافع في الفريق داخل الملعب وخارجه. وشدد على أن احترافية جيريرو وشخصيته جعلتاه عنصراً أساسياً في أجواء غرفة الملابس خلال فترة وجوده بالنادي، حتى في فترات التحول التي مر بها العملاق الألماني.

وقال إيبرل: "نود أن نشكر رافا على الوقت الذي قضيناه معًا: كان يمكن الاعتماد عليه دائمًا على أرض الملعب، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيته يثريون أي غرفة ملابس. كانت المحادثات معه جيدة، وقائمة على الثقة والتفاهم. الآن نركز معًا على أهدافنا حتى الصيف؛ نريد معًا تحقيق المزيد".