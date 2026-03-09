Getty Images Sport
بايرن ميونيخ ينتظر قرار مانويل نوير بشأن مستقبله، بينما يتناول ماكس إيبرل مسألة عدم اليقين بشأن العقد
إصابة نوير المتكررة في ربلة الساق مستمرة
تحدث إيبرل عن الحالة البدنية لنوير بعد سلسلة من الإصابات العضلية المحبطة. عانى الحارس المخضرم من إصابة متكررة في ربلة الساق خلال الفوز 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة.
وهذا يمثل اتجاهاً مقلقاً للاعب البالغ من العمر 39 عاماً، الذي تم استبداله في الشوط الأول من تلك المباراة بعد عودته للتو من إصابة سابقة في الألياف العضلية. على الرغم من تكرار الإصابة، أكد إيبرل أن بايرن ميونيخ لن يستعجل في إعادة تأهيله. وقال: "لا أريد تحديد موعد لتجنب الضغط عليه. يجب أن يتعافى بهدوء".
مفاوضات العقد معقودة بالنسبة للكابتن
ينتهي عقد القائد الحالي في أليانز أرينا هذا الصيف، لكن لم يتم توقيع أي تمديد رسمي. أوضح إيبرل أن استراتيجية النادي لم تتغير على الرغم من النشرات الطبية الأخيرة. تنوي الإدارة الانتظار حتى الربيع قبل الدخول في مفاوضات نهائية.
"نحن نعرف عمر مانو. لطالما قلنا إنه يجب أن يبلغ 40 عامًا في نهاية مارس. وبعد ذلك سنجلس بهدوء ونتحدث"، أوضح المدير الرياضي. وشدد على أن أي قرار نهائي سيكون بالتعاون: "عليه أن يخبرنا كيف يشعر، وما هو مزاجه. وعليّ أن نقرر بأنفسنا كيف سنمضي قدماً. لقد قدم أداءً رائعاً حتى الآن، إنه حارس مرمى من الطراز الأول. لكن هذه الإصابة (الحالية) لا تغير شيئاً بالنسبة لنا".
أوربيغ يستعد لمواجهة أتالانتا
مع غياب نوير، تقع المسؤولية على عاتق أوربيغ في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في 11 مباراة هذا الموسم، مما يثبت موثوقيته في المواقف الصعبة.
أعرب إيبرل عن ثقته الكاملة في تطور الشاب البديل واستعداده للعب على الساحة الأوروبية. وقال قبل السفر إلى إيطاليا: "في رأيي، تطور جوناس بشكل رائع". وأضاف أنه "لا يشعر بأي قلق" إذا لعب أوربيغ في المرمى ضد بيرغامو، مؤكداً على الثقة التي يضعها فيه.
الحديث عن كأس العالم يدور حول الحارس الشاب
أثار الصعود السريع لأوربيغ نقاشًا كبيرًا حول احتمال انضمامه إلى المنتخب الألماني في كأس العالم القادمة. ورغم حذره من تجاوز سلطته فيما يتعلق بالاختيارات الدولية، أقر إيبرل بأن مسيرة الحارس تجعل من المستحيل تجاهله.
وأوضح إيبرل: "أنا لست المدير الرياضي للمنتخب الوطني، بل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ. أنا سعيد جدًا بوجود جوناس معنا". ومع ذلك، ترك الباب مفتوحًا أمام طموحات الشاب الدولية، مؤكدًا: "إذا قدم أداءً جيدًا، أعتقد أن كل لاعب هو مرشح".
