بايرن ميونيخ يرفض شائعات انتقال مايكل أوليسي ويشير إلى مدة العقد في محاولة لصد محاولات ريال مدريد وليفربول
رومينيج لا يكترث بالضجيج المحيط
أدلى كارل-هاينز رومينيغه، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، برد صريح على الضجة المتزايدة المحيطة بمستقبل أوليسي، مؤكدًا أن النادي يشعر بالراحة رغم ما تردد عن اهتمام أندية أوروبية كبرى به، مثل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أو ريال مدريد عملاق الدوري الإسباني. وقد اشتدت الشائعات عقب البداية المذهلة التي حققها اللاعب الدولي الفرنسي في ألمانيا، لكن إدارة بايرن ميونيخ تنظر إلى هذه التكهنات على أنها مجرد ضجيج في المشهد الإعلامي المعاصر.
مسؤولو بايرن ينفون الشائعات حول رحيل أوليسي
"هذه شائعات تبعث البسمة على وجوه الجميع في النادي. أنت تعرف أكثر من أي شخص آخر كيف تسير دوائر الإعلام"، قال رومينيغه لصحيفة "دياريو آس". وسارع إلى التأكيد على أن الفرنسي مرتبط بعقد طويل الأمد، مما يضع حداً فعلياً لأي آمال في إبرام صفقة بسعر مخفض. "لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده – ولا يوجد ما يقال أكثر من ذلك. فالناس يذهبون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله".
بينما استخف رومينيغه بهذه التقارير، كان الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس أكثر حدة في تعليقه على عرض محتمل بقيمة 200 مليون يورو من ليفربول. وشكك الرئيس الصريح في استراتيجية التعاقدات الأخيرة للريدز، مشيرًا إلى أن إنفاقهم المالي الضخم لم يترجم إلى هيمنة على أرض الملعب.
وقال هونيس: "أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل". "نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيرًا أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".
الأنظار تتجه نحو صراع العمالقة
وفي الوقت الذي يسيطر فيه مستقبل أوليسي على عناوين الأخبار، يستعد بايرن ميونيخ أيضًا لمواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. ووصف رومينيغه هذه المباراة بأنها «المباراة الأهم على الإطلاق»، مشيرًا إلى الأهمية التاريخية للفريقين الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة.
وأضاف: "إنها المواجهة الأكثر تكراراً في تاريخ دوري أبطال أوروبا. فقد التقى الفريقان 28 مرة حتى الآن، وريال مدريد يتفوق علينا بفوزين. والأمر نفسه ينطبق على تصنيفات الأندية الأوروبية: هم في المركز الأول، ونحن في المركز الثاني. إنها القمة، مباراة المباريات، نهائي قبل النهائي. إنها المواجهة التي أثارت أكبر ضجة على مر الزمن. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جعلنا الحياة صعبة للغاية على ريال مدريد؛ لكنهم في الآونة الأخيرة استعادوا التفوق.
"ملعب [برنابيو] يثقل كاهلك. وكذلك الجماهير. في ذلك الوقت، كان عليك أيضًا أن تكون حذرًا بعض الشيء من الحكم الذي يحكم المباراة (يضحك)، لكن الطاقة التي يمكن أن يولدها هذا الملعب استثنائية... الملعب والجماهير، جنبًا إلى جنب مع الفريق، يصبحون إعصارًا. تحتاج إلى أعصاب من حديد، ورباطة جأش، واستعداد ذهني".
موقف حازم بشأن الحفاظ على مكانة النخبة
لا تزال إدارة بايرن ميونيخ تركز على الحفاظ على مكانتها بين النخبة من خلال الاحتفاظ باللاعبين الذين يجذبون الجماهير إلى الملاعب. ومن خلال رفضها اعتبار الشائعات حول رحيل أوليسي مجرد دعاية إعلامية، فإن النادي يبعث برسالة إلى كل من ريال مدريد وليفربول مفادها أن أي محاولة للتعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي ستلقى رفضًا قاطعًا. ونظرًا لعدم وجود بند في عقده ينص على دفع تعويض مالي في حالة رحيله، وبقاء عدة مواسم على انتهاء عقده، فإن الكرة لا تزال في ملعب البافاريين.