AFP
ترجمه
بايرن ميونيخ يدخل التاريخ بتحقيق رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ 54 عامًا، بينما سحق رجال فينسنت كومباني فريق سانت باولي
لاعبو كومباني يتفوقون على الرقم القياسي الذي سجله جيرد مولر عام 1972
جاءت اللحظة التي حطمت الرقم القياسي في ملعب ميلرنتور، حيث رفع بايرن ميونيخ رصيده التهديفي هذا الموسم إلى الرقم المذهل 105 أهداف. وبذلك، تجاوز هذا الفريق الرقم الأسطوري البالغ 101 هدفًا الذي سجله جيرد مولر وتشكيلة بايرن الأسطورية لموسم 1971-1972. كان أداءً متقنًا من تشكيلة تم تغييرها، مما أظهر العمق الهائل الذي يمتلكه كومباني. افتتح جمال موسيالا التسجيل في وقت مبكر، لكن هدف ليون جوريتزكا في الدقيقة 53 هو الذي حفر اسم هذه المجموعة الحالية من اللاعبين رسمياً في سجلات التاريخ.
وقال كومباني، مدرب بايرن، لشبكة سكاي بعد المباراة، وهو راضٍ بوضوح عن الطابع الاحترافي للأداء بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين: "هدفنا هو الفوز بكل شيء دائماً".
- Getty Images
موسالا يتألق رغم الانتقادات الأخيرة
كان موسيالا هو المحرك الرئيسي للضيوف، حيث سجل هدفاً في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من كونراد لايمر. بدا أداء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وكأنه رد على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها قائد النادي السابق أوليفر كان، الذي اقترح أن يفكر صانع الألعاب في أخذ استراحة من المهام الدولية للتركيز على لياقته البدنية. حاول سانت باولي الرد وكاد أن يعادل النتيجة عن طريق ماتياس بيريرا لاجي، لكن تصديًا يائسًا من مين-جاي كيم حافظ على شباك بايرن نظيفة وسمح لآلة بايرن الجبارة بمواصلة التقدم.
الدمار في الشوط الثاني
انفتحت أبواب التسجيل على مصراعيها بعد الاستراحة، حيث أثبتت جودة بايرن ميونيخ أنها فوق قدرة المضيفين. وبعد الهدف التاريخي الذي سجله غوريتزكا بضربة رأسية، سرعان ما أضاف مايكل أوليسي الهدف الثالث بتسديدة دقيقة في الزاوية السفلية. وأوليس، الذي تعرض لصيحات الاستهجان من جماهير الفريق المضيف، احتفل بإيماءة استفزازية أكدت سيطرة الضيوف الكاملة على مجريات المباراة. ظل سانت باولي، بقيادة ألكسندر بليسين، في مركز الملحق الهبوطي، ولم يتمكن من الصمود أمام الضغط المستمر. أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 65، بينما اختتم رافائيل جويريرو التسجيل في الدقائق الأخيرة ليترك أصحاب الأرض في حالة من الذهول ويضمن للبايرن توسيع الفارق في صدارة الترتيب.
- AFP
الأنظار تتجه نحو المواجهة الحاسمة مع ريال مدريد
وبعد أن أصبح الفوز مضمونًا، تمكن كومباني من إدارة لاعبيه بفعالية. أجرى المدرب البلجيكي سبعة تغييرات على التشكيلة التي واجهت ريال مدريد في مباراة الذهاب، حيث منح راحة لنجوم مثل هاري كين. كما تم سحب لاعبين رئيسيين مثل جوشوا كيميش وأوليس في وقت مبكر من الشوط الثاني لضمان بقائهم في حالة جيدة لمباراة الإياب في إسبانيا. بعد أن أنجز بايرن مهامه المحلية بسهولة تامة، يستضيف الفريق الآن ريال مدريد مدعومًا بزخم موسم حطم الأرقام القياسية، ساعيًا إلى حجز مكان له في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.