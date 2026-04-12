جاءت اللحظة التي حطمت الرقم القياسي في ملعب ميلرنتور، حيث رفع بايرن ميونيخ رصيده التهديفي هذا الموسم إلى الرقم المذهل 105 أهداف. وبذلك، تجاوز هذا الفريق الرقم الأسطوري البالغ 101 هدفًا الذي سجله جيرد مولر وتشكيلة بايرن الأسطورية لموسم 1971-1972. كان أداءً متقنًا من تشكيلة تم تغييرها، مما أظهر العمق الهائل الذي يمتلكه كومباني. افتتح جمال موسيالا التسجيل في وقت مبكر، لكن هدف ليون جوريتزكا في الدقيقة 53 هو الذي حفر اسم هذه المجموعة الحالية من اللاعبين رسمياً في سجلات التاريخ.

وقال كومباني، مدرب بايرن، لشبكة سكاي بعد المباراة، وهو راضٍ بوضوح عن الطابع الاحترافي للأداء بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الأربعين: "هدفنا هو الفوز بكل شيء دائماً".