بايرن ميونيخ يتلقى أنباءً مشجعة بشأن إصابة ألفونسو ديفيز، حيث يكشف مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش عن مدى خطورة الإصابة الأخيرة التي تعرض لها الظهير
ارتياح كبير لكومباني
توقف أنفاس جماهير أليانز أرينا عندما خرج ديفيز وهو يعرج من الملعبخلال فوز بايرن الساحق 6-1 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. ونظراً لتاريخ المدافع الحافل بمشاكل اللياقة البدنية مؤخراً، سادت مخاوف حقيقية من تعرضه لإصابة طويلة الأمد خلال مرحلة حاسمة من الموسم.
ومع ذلك، تشير أحدث التشخيصات إلى أن الإصابة أقل خطورة بكثير مما كان متوقعًا في البداية. وفي حين كان الطاقم الطبي لبايرن حذرًا في توقعاته الأولية، تشير الأخبار الواردة من المعسكر الكندي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد تجنب إصابة خطيرة.
مارش يوضح مسألة التعافي
كان مارش على اتصال مباشر مع قائد فريقه، وقدم توقعات متفائلة بشأن موعد عودته إلى الملاعب. وكشف المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد أن هذه الانتكاسة الحالية تمثل عقبة بسيطة مقارنة بالمشاكل العضلية التي واجهها ديفيز قبل شهر واحد فقط.
وقال مارش لشبكةTSN: "لقد تحدثت معه. من الواضح أنه يشعر ببعض الحزن والإحباط. لكنه قال إن هذه الإصابة – حتى بالمقارنة مع تلك التي تعرض لها قبل حوالي شهر – أقل خطورة بكثير. ومن المحتمل أن يستغرق عودته من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
استراتيجية فترة التوقف الدولية
وأوضح مارش كذلك أن كندا تعتزم دعم بايرن ميونيخ من خلال استبعاد قائدها الأسطوري من قائمة اللاعبين المستدعيين خلال فترة التجمعات الدولية المقبلة. وقال المدرب السابق لـ «آر بي لايبزيغ» في معرض حديثه عن مباريات شهر مارس: «من المرجح ألا نستدعيه للمنتخب في مارس، وسنتركه في ميونيخ حتى يستعيد لياقته البدنية بالكامل. لا بأس بذلك. أنا واثق من أنه سيفعل ذلك بالضبط».
وأكد المدرب على أهمية اتباع نهج صبور، خاصة بالنظر إلى تاريخ ديفيز مع إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2025. وأضاف مارش: "كانت رسالتي له: 'ابقَ إيجابياً. الأمر ليس سهلاً عندما تعود من إصابة طويلة الأمد كهذه. كل شيء سيكون على ما يرام. أنت شاب وقوي. علينا فقط اتخاذ الخطوات الصحيحة للتأكد من عدم حدوث أي انتكاسات أخرى'".
التركيز على إعادة التأهيل
من المتوقع أن يغيب ديفيز عن مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن، وكذلك عن مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا. وسيسعى بايرن ميونيخ، المتصدر الحالي للترتيب، إلى الحفاظ على زخمه بينما يخضع الظهير النجم لبرنامج تأهيلي مخصص. ومن خلال التغيب عن المباريات الدولية، يهدف ديفيز إلى العودة بكامل لياقته البدنية للمرحلة الحاسمة من الموسم، في الوقت الذي يواصل فيه بايرن ميونيخ سعيه لتحقيق الثلاثية.
