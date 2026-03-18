بايرن ميونيخ، من هو فيليب بافيتش: اللاعب المولود عام 2010 الذي سيخوض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا

هناك قصة رائعة تستحق الذكر في ختام المباراة - التي تعد مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا - بين بايرن ميونيخ وأتالانتا. في الأجواء الرائعة لملعب أليانز أرينا في ميونيخ، خلال المباراة ضد الفريق الذي يقوده رافاييل بالادينو، قرر مدرب البافاريين فينسنت كومباني منح المساحة والوقت واللعب وظهور أولي رائع لأحد شباب أكاديمية النادي: وهو فيليب بافيتش، المولود عام 2010.
ترجمه
لحظة الظهور الأول
كانت المشاعر واضحة على وجه المدافع الألماني الشاب الذي حلّ في الدقيقة 72 من المباراة محل زميله ستانيسيتش، ليحتل مركز قلب الدفاع البافاري، بينما تم تحويل كيم مين-جاي إلى الجانب الأيسر للعب في مركز الظهير.
لعب 18 دقيقة بجدية، ولمس الكرة 33 مرة (وفقًا للبيانات الفورية المتوفرة على Sofascore)، وسجل 100٪ من التمريرات التي قام بها، واستعاد الكرة في إحدى المرات.
بداية جيدة للاعب الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي نذكر أنه من مواليد عام 2010.
المسيرة المهنية والخصائص
ولد بافيتش ونشأ في أكاديمية نادي فالدبيرلاخ - وهو نادٍ يقع في ضواحي ميونيخ - وانتقل إلى بايرن ميونيخ في عام 2019، وهو في سن التاسعة، حيث خاض جميع المراحل في مختلف فرق النادي البافاري.
منذ الصيف الماضي، أصبح جزءًا من فريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، حيث لعب هذا العام 18 مباراة (بما في ذلك دوري الشباب)، وسجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة.
وهو مدافع مركزي طويل القامة وسريع، ولكنه قادر أيضًا على مواجهة المواجهات الفردية واللعب الهوائي بعناد، وقد خاض بالفعل تسع مباريات مع منتخب ألمانيا تحت 16 عامًا.