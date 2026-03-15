تدق ناقوس الخطر في صفوف بايرن ميونيخ بشأن حراس المرمى. قبل ثلاثة أيام من مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، يواجه الفريق البافاري أزمة حقيقية في حراسة المرمى بسبب الإصابات.
بايرن ميونيخ، إصابات متتالية: هل سيعود الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في مواجهة أتالانتا بحارس مرمى خامس؟
نيوير خارج التشكيلة، لكن ليس وحده
الحارس الأساسي مانويل نوير غير قادر على اللعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة يوم الجمعة الماضي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، لدرجة أن الشاب جوناس أوربيغ لعب يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، لكنه تعرض في الدقائق الأخيرة من المباراة لإصابة في الرأس لا تزال تمنعه من العودة إلى الملاعب. وبالتالي، شارك الحارس الثالث سفين أولريش منذ البداية في مباراة الدوري ضد باير ليفركوزن، واعترف في نهاية المباراة: "شعرت بشيء في فخذي. ولهذا السبب لم أركل الكرة في آخر ركلة إبعاد. سنرى. أعتقد أن جوناس (أوربيغ، محرر) يسير على الطريق الصحيح: ربما يتمكن من اللعب مرة أخرى يوم الأربعاء ضد أتالانتا. علينا فقط الانتظار ونرى ما سيحدث في الأيام القادمة".
هل سيشارك الحارس الرابع أم الخامس في مباراة أتالانتا؟
وبالتالي، إذا لم يتمكن كل من أولريش وأوربيغ من المشاركة يوم الأربعاء، فسيضطر المدرب كومباني إلى تكليف أحد اللاعبين يانيس بارتل أو ليونارد بريسكوت، وهما الحارسان الرابع والخامس في بايرن ميونيخ على التوالي، بحراسة المرمى.