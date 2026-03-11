بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: "لم أختبر شيئًا كهذا من قبل!" جوشوا كيميش معجب جدًا بفريق أتالانتا، خصم بايرن ميونيخ

في صباح اليوم التالي للانتخابات البلدية، ظهرت صورة غير عادية في أحياء جيسينغ وهارلاخينغ في ميونيخ: فقد تم فجأة لصق ملصقات انتخابية عديدة. ولكن ليس بإعلانات سياسية، بل بموضوع ساخر ضد نادي بايرن ميونيخ.

كان الشعار المكتوب على الملصقات: "نقول نعم لتجميل المدينة!" وكان يظهر على الملصقات أسد كبير كثيف الشعر يرتدي سروالاً رياضياً أزرق وحذاء رياضي مطابق، ويقف بجانب طاولة بيرة مع كأس بيرة ممتلئ. تحت الصورة كان هناك شعار: "الميونيخاني الحقيقي هو دائمًا من مشجعي 1860".

ولم تخلو الصورة من إهانة لمنافس المدينة: تحت الطاولة، بجانب كأس بيرة فارغ، كان هناك مشجع لفريق بايرن يرتدي وشاحًا أحمر وأبيض. على ما يبدو، وفقًا لشعار أن كأسًا واحدًا من البيرة "الحمراء" هو أكثر من اللازم.

يُعتقد أن وراء هذه الحملة مشجعون من مشجعي TSV 1860 النشطين. ويُقال إن ملصقات مماثلة قد تم لصقها على ملصقات الدعاية الانتخابية، خاصة حول ملعب Grünwalder Stadion وعلى طول الطريق المؤدي إلى ملعب تدريب بايرن ميونيخ في شارع Säbener Straße.

وتأتي هذه الحملة في إطار تبادل الإهانات المستمر منذ شهور بين مشجعي الفريقين. فهناك دائماً رسومات جديدة تظهر على الجدران وواجهات المنازل وصناديق الكهرباء، وغالباً ما يتم طلاء رسومات المشجعين المتعصبين للفريق الآخر فوراً. ويمكن ملاحظة مثل هذه الصراعات على السيطرة على المنطقة في الحديقة الواقعة على التل خلف ملاعب تدريب البطل القياسي في شارع Säbener Straße.

اعتبر العديد من مشجعي النادي الألماني أن وقوع الحادثة بالقرب من مقر نادي بايرن ميونيخ استفزازًا. يقع مقر الناديين في حي جيسينغ على بعد حوالي 700 متر فقط من بعضهما البعض، مما أدى إلى وقوع حوادث متكررة في الماضي.

مؤخرًا، اشتكى سكان المنطقة إلى الشرطة من كثرة الكتابة على الجدران. لذا، فإن عبارة "تجميل المدينة" المكتوبة على ملصقات النادي قد تكون إشارة ساخرة إلى ذلك. لكن ما هو مؤكد هو أن لصق ملصقات انتخابية على ملصقات أخرى يعتبر من الناحية القانونية إتلافًا للممتلكات، وقد يتطلب تدخل الشرطة مرة أخرى.