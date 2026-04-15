Stanisic RüdigerIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

"لو كان رجلاً بما يكفي لاعترف بما حدث!" .. نجم بايرن ميونخ يهاجم أنطونيو روديجر

جوسيب ستانيشيتش
أنطونيو روديجر
فنسنت كومباني

تعرض يوسيب ستانيشيتش لعرقلة قاسية من أنطونيو روديجر قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن الحكم لم يطلق صافرته، واستغل ريال مدريد الفرصة ليحرز الهدف الثالث ويجعل النتيجة 3-2. وبعد فوز بايرن في النهاية، انطلق ستانيشيتش في هجمة كلامية عنيفة ضد المدافع الألماني.

كانت المباراة بمثابة فرصة ذهبية لأنطونيو روديجر، فقد شعر عماد دفاع ريال مدريد بأنه في بيئته الطبيعية خلال مباراة الإياب في ربع النهائي المليئة بالتوتر بين بايرن ميونيخ و«البلانكوس».

التحديات القوية والكثير من الاستفزازات اللفظية — هذه بالضبط هي المواقف التي يزدهر فيها اللاعب الألماني. ومع ذلك، من الواضح أن روديجر تجاوز الحدود مرة أخرى في مواجهة مدافع ميونيخ يوسيب ستانيشيتش.

قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قام بتدخل مثير للجدل ومؤلم على ستانيشيتش، اعتبره الكثيرون أنه كان يجب معاقبته عليه، وترك الحادث مدافع بايرن غاضباً حتى بعد فوز البطل التاريخي بنتيجة 4-3.

  • تجاوز ستانيشيتش روديجر بالكرة ومررها إلى سيرج جنابري في الوسط. لكن فور إرساله التمريرة، صدم المدافع الألماني ستانيشيتش بمرفقه في جنبه، ووفقاً للتقارير، قام بتوبيخه بينما كان الكرواتي يتلوى من الألم. وفي اللعبة التالية مباشرة، سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لريال مدريد ليصبح النتيجة 3-2.

    قال ستانيشيتش، الذي كان لا يزال يبدو منزعجًا بشكل واضح، في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "لقد رآني قادمًا فاندفع نحوي مباشرة. في الماضي، كان الحكم يترك اللعب يستمر، وإذا فقدت الكرة، كان يُمنح ركلة حرة. ربما نسي الحكم تلك القاعدة في تلك الحالة، لا أعرف".

    كما انتقد روديجر على سلوكه بعد التدخل القوي: "ما حدث بينما كنت على الأرض، يمكنك أن تسأل أنطونيو عنه. في رأيي، هذا النوع من السلوك غير مقبول على الإطلاق. كلمة واحدة فقط - استخدمت مرتين. يمكنك أن تسأله بنفسك. ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك!"

    وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن روديجر رفض التعليق بعد المباراة، توقع ستانيشيتش أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قد يتطرق إلى الموضوع خلال فترة التزاماته الدولية، مضيفاً: "لا أريد أي ضغينة، ولا آخذ الأمر على محمل شخصي. لقد حدث الأمر، وبالنسبة لي، فإن القضية منتهية. لكن مثل هذا السلوك غير مقبول. لا يهم ما إذا كنتما تلعبان ضد بعضكما البعض وتعرفان بعضكما البعض أم لا".

    • إعلان
    بعد العديد من نوبات الغضب، يظهر أنطونيو روديجر الآن كرجل مختلف تمامًا

    أظهر روديجر مؤخرًا أنه أصبح شخصًا مختلفًا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، وذلك بعد عدة نوبات غضب وإيقاف طويل بسبب حادثة وقعت في نهائي كأس الموسم الماضي ضد نادي برشلونة.

    وقال لصحيفة «فاز» في نهاية مارس، قبل المباريات الودية ضد غانا وسويسرا، إنه يتقبل النقد «الجاد والموضوعي» لأنه «يعلم أنه تورط في حوادث تجاوزت الحدود بكثير». وأضاف أنه لم يعد يريد أن يكون مصدر اضطراب، بل يهدف إلى "توفير الاستقرار والأمن".

    وأضاف أن المناقشات ذكّرته بأنه فشل أحياناً في الوفاء بمسؤولياته. 

    وبعد وقت قصير من اشتباكه مع روديجر، انتهت المباراة بالنسبة لستانيشيتش: في الشوط الأول، استبدله المدرب فينسنت كومباني بألفونسو ديفيز كإجراء احترازي. اعترف الكرواتي لاحقًا بأنه شعر بالارتياح إزاء هذا القرار. 

    "استبدالي إجراء احترازي"

    ستانيشيتش أوضح: "كان ذلك إجراءً احترازياً بسبب البطاقة الصفراء. لقد رأينا ذلك في مبارياتنا السابقة أيضاً – إنه يريد حمايتنا في الدفاع. لأن الحكام فقدوا بعضاً من حسهم الدبلوماسي عندما يتعلق الأمر بالمباريات الكبيرة. حتى عندما لا يكون هناك خطأ أو تعتقد أنك لم ترتكب أي خطأ، لا يزال من الممكن أن تحصل على بطاقة صفراء ثانية".

    وأشار على الفور إلى الطرد المثير للجدل لإدواردو كامافينجا، الذي ظل لاعبو ريال مدريد غاضبين بشأنه لفترة طويلة بعد صافرة النهاية واعتبروه عاملاً حاسماً في المباراة. "لا أعتقد أن الحكم كان يعلم أنه أظهر بالفعل بطاقة صفراء [لكامافينجا]. وإلا لما كان فعل ذلك".

    كما كان للحادث الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف بايرن عواقب مريرة. فقد غضب كومباني بشدة من عدم احتساب خطأ بعد تدخل روديجر على اللاعب الألماني-الكرواتي، مما دفع الحكم فينسيتش إلى إشهار البطاقة الصفراء الثالثة له في البطولة الحالية.

    وسيغيب كومباني الآن عن مباراة الذهاب في نصف النهائي التي ستخوضها بايرن ضد باريس سان جيرمان. حتى المدير الرياضي ماكس إيبرل فوجئ بالأمر. "هل هذا صحيح؟" سأل على قناة DAZN. "قلنا: 'رائع، لا يوجد لاعبون موقوفون' – والآن المدرب موقوف؟ بحق السماء!".

