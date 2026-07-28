"سنكون أغبياء".. بايرن ميونخ يرد رسميًا على انتقال لويس دياز إلى الهلال

وبعد خبر "ليكيب".. ظهر يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني؛ للرد على انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز، إلى عملاق الرياض الهلال.

دريسين أعلن في تصريحات مع صحيفة "كيكر" الألمانية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي نية لدى إدارة بايرن ميونخ؛ للتخلي عن دياز البالغ من العمر 29 سنة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وطمأن دريسين عشاق العملاق الألماني؛ بشأن استمرار الجناح الكولومبي المخضرم مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.