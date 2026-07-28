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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
أحمد فرهود

"سنكون أغبياء".. بايرن ميونخ يرد رسميًا على انتقال لويس دياز إلى الهلال

الهلال
بايرن ميونخ
لويس دياز
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
انتقالات

الهلال يواصل مطاردة نجوم العالم؛ ولكن!..

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني "موقفه"، من بيع عقد جناحه الكولومبي لويس دياز، إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال حدد دياز، كـ"بديل" لصفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح العملاق المحلي باريس سان جيرمان؛ الذي رفض فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة الحالية.

  • LUIS DIAZ BAYERN MÜNCHENGetty Images

    قيمة عرض الهلال للتعاقد مع لويس دياز

    خلال الساعات القليلة الماضية؛ زادت الأخبار بشأن رغبة عملاق الرياض الهلال في التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني.

    ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، جهز الهلاليون عرضًا بقيمة 70 مليون يورو؛ لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن دياز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وشددت الصحيفة على أن الهلال، لا يريد تضييع الوقت؛ حيث يرغب في ضم جناح عالمي آخر، بعد حسم صفقة النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    موقف بايرن ميونخ من بيع لويس دياز للهلال

    وبعد خبر "ليكيب".. ظهر يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني؛ للرد على انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز، إلى عملاق الرياض الهلال.

    دريسين أعلن في تصريحات مع صحيفة "كيكر" الألمانية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي نية لدى إدارة بايرن ميونخ؛ للتخلي عن دياز البالغ من العمر 29 سنة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وطمأن دريسين عشاق العملاق الألماني؛ بشأن استمرار الجناح الكولومبي المخضرم مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    بايرن ميونخ يستطيع السيطرة على كافة الألقاب!

    واستكمالًا لتصريحاته.. شدد يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للعملاق الألماني بايرن ميونخ، على أن ناديه يمتلك "فريقًا رائعًا" يستطيع المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وأضاف دريسين؛ بخصوص ذلك: "إذًا.. سنكون أغبياء إذا قُمنا ببيع الجناح الكولومبي لويس دياز، أليس كذلك؟!".

    وطالب الرئيس التنفيذي للبايرن، وسائل الإعلام العالمية المختلفة، بعدم الحديث عن مستقبل نجوم العملاق الألماني؛ قائلًا في ختام حديثه: "دعونا نبدأ الموسم، وننطلق في تسجيل بعض الأهداف".

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    أرقام لويس دياز "الرسمية" مع نادي بايرن ميونخ

    الجناح الكولومبي لويس دياز انضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، صيف عام 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

    صفقة دياز كلفت خزينة بايرن ميونخ، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ70 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2029.

    وقدّم الجناح الكولومبي مستويات رائعة مع البايرن، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث سجل 26 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 51 مباراة رسمية.

    وقاد لويس دياز العملاق الألماني، لتحقيق الثلاثية المحلية "الدوري، الكأس والسوبر"، في الموسم الرياضي الماضي؛ مع الوصول إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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