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زهيرة عادل

بايرن ميونخ ضد ماجديبورج | ثنائية رائعة مع مايكل أوليسي تنتهي بغضب المغربي .. إلى إسماعيل صيباري: تقبل ما تمر به مع البافاري!

فقرات ومقالات
بايرن ميونخ ضد ماجديبورج
بايرن ميونخ
ماجديبورج
كأس ألمانيا
إسماعيل صيباري
مايكل أوليسي

ليلة جيدة للنجم المغربي ولكن!

في مباراة أشبه بحصة تدريبية، حقق بايرن ميونخ فوزًا سهلًا أمام ماجديبورج بسداسية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا 2026-27.

البافاري أراح عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الليلة، على رأسهم الحاصل على الكرة الذهبية مؤخرًا المهاجم الإنجليزي هاري كين، فيما قاد النجم المغربي إسماعيل صيباري هجوم الفريق.

وتكفل بتسجيل السداسية كل من: مايكل أوليسي "هدفين – أحدهما من ضربة جزاء"، إسماعيل صيباري، ألفونسو ديفيز، ناثانيال براون ودافيد دايبر، في الدقائق 10، 21، 50، 70، 73 و3+90.

أما هدف ماجديبورج الوحيد فأحرزه ماتيوس زوكوفسكي في شباك الحارس جوناس أوربيج، الذي شارك كأساسي بدلًا من مانويل نوير.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن النجم المغربي إسماعيل صيباري..


  • ثنائية رائعة بين صيباري وأوليسي

    في غياب الأمير هاري كين عن مواجهة بايرن ميونخ وماجديبورج الليلة، شكل صيباري ثنائية رائعة مع النجم الفرنسي مايكل أوليسي، الذي خسر مؤخرًا منافسته على الكرة الذهبية 2026.

    الثنائي أبدع منذ الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، حيث انطلق صيباري إلى داخل داخل منطقة جزاء الخصم، لينفرد بالحارس دومينيك ريمان، لكنه يفضل التمرير للقادم من الخلف أوليسي، ليضع كرة سهلة في الشباك.



    تلك الثنائية تكررت من جديد في الدقيقة 21 من عمر الشوط نفسه، حيث مرر هذه المرة أوليسي كرة بينية إلى المغربي داخل منطقة جزاء ماجديبورج، ليضعها الأخير من فوق الحارس المتقدم عن مرماه؛ دومينيك ريمان في الشباك.



    وعلى مدار 74 دقيقة شارك بها صيباري قبل استبداله، نجح في خلق فرصتين لزملائه، لم يترجموها لأهداف.



  • بين الاستعجال وفقدان الثقة بالنفس

    رغم التألق أمام ماجديبورج إلا أن إسماعيل صيباري لم يكن ذاك النجم الذي اعتدنا عليه أيضًا، فالإشادات نالها قياسًا على مستواه خلال الفترة الماضية مع بايرن ميونخ إلا أن هناك ما يحتاج لتصحيحه بشكل عاجل..

    نتحدث هنا عن التسديدات "الطائشة" التي يطلقها إسماعيل صيباري بين الحين والآخر، فقد سدد الليلة 4 مرات، منها واحدة فقط على المرمى، أمام الثلاث تسديدات الأخرى فقد كانت في السماء.

    صيباري يضع قوة زائدة في تسديداته، تجعلها تخرج بطريقة سيئة للغاية، ناهيك عن استعجاله المبالغ به.

    ربما المغربي نفسه يدرك هذا العيب، ما جعله في أكثر من موقف يفضل صناعة الفرص لزملائه بدلًا من التسديد بنفسه في اتجاه المرمى، تجنبًا لإضاعة أي فرصة، قد تعرضه لانتقادات الجماهير، ما انعكس بانطباع فقدانه لثقته بنفسه علينا.


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    نهاية الليلة بغضب صيباري

    بعيدًا عن حديثنا عن عيب فقدان الثقة – إلى حد ما – في أداء إسماعيل صيباري، لكن مجمل اللقاء أمام ماجديبورج كان جيدًا من أسد الأطلسي حتى أتت الدقيقة 74..

    قرار استبدال صيباري من المدرب آرون دانكس الذي أدار المباراة بدلًا من فينسنت كومباني، الذي يرقد في المستشفى حاليًا، أغضب اللاعب، حيث بدت علامات الغضب عليه أثناء الخروج من الملعب، لكنه لم يخرج على النص، فحافظ على انضباطه المعتاد.

    غضب أسد الأطلسي مفهوم إلى حد كبير، فليس هناك مناسبة أفضل من تلك المواجهة ليسجل المزيد من الأهداف، في طريقه لاستعادة ثقته بنفسه، التي اهتزت منذ انتقاله لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، كما أنه صال وجال في الملعب بأريحية في ظل غياب هاري كين.

    تلك الحالة اجتمع بها انتقادات الكثيرين لمستواه، بجانب غيابه عن تقديم أي مساهمة تهديفية للفريق في آخر أربع مباريات بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، فكانت النتيجة هي رد الفعل الغاضب.

    ما يحتاجه صاحب الـ25 عامًا حاليًا أن يتفهم ما يمر به من ترنح في المستوى في تجربته الجديدة مع بايرن ميونخ، منحيًا الاستعجال لاستعادة سابق عهده جانبًا مع صم أذنيه عن أي انتقادات، حينها سيستعيد نسخة كأس العالم 2026 الرائعة مع المغرب.

    صحيح أن الجمهور في مثل تلك الأندية الكبرى لا يصبر كثيرًا، لكن حالة الاستعجال التي ظهر بها الليلة، بجانب الغضب من الاستبدال سيعقدان الموقف أكثر ويؤخران العودة!


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