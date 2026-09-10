بايرن ميونخ ضد بودو جليمت | وسط المشاهد الفوضوية .. تركوا إسماعيل صيباري يعاني بينما يكتب هاري كين تاريخًا جديدًا رغم لوم مايكل أوليسي

لم يشذ اليوم الختامي للجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27 عن سابقيه من حيث غزارة الأهداف، حيث استقبل بايرن ميونخ نظيره بودو جليمت النرويجي بخماسية، على ملعب أليانز أرينا.

خماسية البافاري تبادر على تسجيلها جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيز ومايكل أوليسي "هدفين"، في الدقائق 47، 61، 77، 83 و2+90.

لكن تلك الخماسية لم تكن كافية لاعتلاء بايرن ميونخ الصدارة، حيث حل ثانيًا خلف باريس سان جيرمان الذي انتصر بنتيجة 6-1 أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة بايرن ميونخ وبودو جليمت، دعونا نستطرد في السطور التالية..



