بايرن ميونخ ضد بودو جليمت | وسط المشاهد الفوضوية .. تركوا إسماعيل صيباري يعاني بينما يكتب هاري كين تاريخًا جديدًا رغم لوم مايكل أوليسي

رغم أن هاري كين كان يمني نفسه بتسجيل أكثر من هدف في ليلة بودو جليمت إلا أن إصرار مايكل أوليسي على التسديد على المرمى حرمه من ذلك إلا أنه طالما ذُكر اسمه في قائمة محرزي الأهداف في أي مباراة، فهناك أرقام قياسية يجب ذكرها..
بفضل هدفه في شباك بودو جليمت الليلة، واصل الأمير الإنجليزي التهديف للمباراة الثامنة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.
تلك السلسلة لم يفعلها من قبل سوى ثلاث لاعبين فقط، فقد كررها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتين، فيما فعلها الهولندي رود فان نيستلروي مرة وحيدة مثل هاري كين - حتى الآن -.
بخلاف هذا الرقم التسلسلي صعب التحقيق في مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا، فإن هاري كين يتصدر قائمة أصحاب أكبر عدد من المساهمات في الأهداف في مباريات رسمية خلال عام 2026 من بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى، حيث وصل بهدفه في شباك بودو جليمت والتمريرة الحاسمة لـ39 مساهمة، بواقع 34 هدف وخمس تمريرات حاسمة.
لكن ما يحرج هاري كين في هذه الليلة أنه احتاج 71 مباراة للوصول لـ55 هدف في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا..
بهذا العدد من المباريات، يتفوق الإنجليزي على نجوم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن النجم النرويجي إرلينج هالاند احتاج لـ49 مباراة فقط بدوري الأبطال كي يحرز 55 هدفًا!
وما بين هالاند وكين، لا يوجد سوى الهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 55 هدفًا في غضون 70 مباراة بدوري الأبطال.