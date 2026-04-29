بعد الخسارة من باريس سان جيرمان .. نجم بايرن ميونخ يطالب بتغيير أحد قوانين كرة القدم

قام الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، بلمس الكرة بيده بعد تمريرة عرضية من ديمبيلي داخل منطقة الجزاء من مسافة قريبة. لم يكن هناك أي قصد؛ فقد ارتطمت الكرة أولاً بفخذ ديفيس قبل أن ترتد إلى يده.

تدخل الحكم المساعد بالفيديو كارلوس ديل سيرو جراندي، وبعد مراجعة اللقطات، احتسب الحكم شيرر ركلة جزاء.

"الذراع الأيسر يمتد ويزيد من مساحة الدفاع. الذراع الأيسر يخرج ويزيد من مساحة الحجب. في رأيي، إنها بالتأكيد لمسة يد تستحق العقوبة لأن مساحة الجسم قد اتسعت. بناءً على هذه الصور، كان القرار صحيحًا"، قال خبير التحكيم البارز لوتس فاجنر، مؤيدًا قرار الحكم.

ولكن كيميش لم يكن مقتنعاً على الإطلاق: "هذا أمر محبط حقاً، لأنه لم يكن هناك أي لاعب منافس خلفه كان بإمكانه التسجيل. القاعدة بحاجة إلى تعديل". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أنه يفضل نظاماً لا يؤدي فيه كل لمس باليد داخل المنطقة تلقائياً إلى ركلة جزاء، مقترحاً بدلاً من ذلك عقوبة أقل صرامة لمثل هذه الحوادث العرضية.

ووصف فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، الحادثة بأنها "مثيرة للجدل للغاية"، بينما أضاف المدير الرياضي ماكس إيبرل: "هناك الكثير لنناقشه. الكرة تصطدم بالجسم أولاً، ثم باليد، لذا ربما لم يكن ينبغي احتسابها. لكن ما الفائدة من الانفعال الآن؟ للأسف، لقد أطلق الصافرة".

كما انتقد القرار خبيران في قناة "برايم" ولاعبان دوليان سابقان، هما كريستوف كرامر وماتس هوملس. وقال كرامر متذمراً: "إنها تلك اللقطة الغريبة للغاية مرة أخرى؛ هذا أسوأ شيء في كرة القدم، فهي تجعل كل شيء يبدو أسوأ بكثير". وأضاف هوملس: "بعد التسديدة، تتحرك اليد بعيداً، مما يجعل الأمر يبدو أسوأ. الكرة ترتد عن الورك؛ لطالما اعتقدت أن هذا المشهد لا يستحق ركلة جزاء".