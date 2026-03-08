يقال إن المسؤولين في نادي بايرن ميونيخ ليسوا معجبين حقًا بفيكتور أوسيمين. كان مهاجم جلطة سراي اسطنبول قد ارتبط اسمه مرارًا وتكرارًا بالنادي الألماني الحائز على الرقم القياسي في الآونة الأخيرة.
بايرن ميونخ يتجاهل أوسيمين ويختار نجم يوفنتوس لخلافة هاري كين
- Getty Images Sport
بديل لهاري كين: دوشان فلاهوفيتش بدلاً من فيكتور أوسيمين؟
في بودكاست "بيلد"، تناول رئيس قسم كرة القدم كريستيان فالك هذه التكهنات بخصوص النيجيري وأعلن أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. بل إن وفد نادي بايرن ميونيخ يشعر بأنه يتم استغلاله في بعض التقارير. وقال: "أعلم أن مسؤولي بايرن ميونيخ منزعجون بعض الشيء. إنهم يشعرون بأنهم يتم استغلالهم".
في الأشهر الماضية، ترددت تكهنات متكررة بأن بايرن ميونيخ سيبحث عن مهاجم جديد في الصيف. خاصة أن فترة إعارة نيكولاس جاكسون تقترب من نهايتها. لكن التعاقد مع أوسيمين بدا دائمًا غير مرجح، حيث من غير المرجح أن يقف النيجيري في الصف خلف هاري كين. كما ترددت شائعات متكررة عن دوشان فلاهوفيتش بسبب انتهاء عقده في يونيو المقبل وإمكانية ضمه مجانًا بدل التفاوض مع يوفنتوس.
- getty
أوسمين؟ بايرن ميونيخ لديه حالياً أولويات أخرى
ومع ذلك، يقال إن هناك أمور أخرى على رأس قائمة أولويات المدير الرياضي ماكس إيبرل والمدير الرياضي كريستوف فرويند، ومن بينها على وجه الخصوص تمديد العقود، مثل عقد كونراد لايمر. كما قد يحدث تغيير في خط الدفاع الداخلي إذا غادر مين جاي كيم النادي.
ومن غير المستبعد أن يغادر أوسيمين جلطة سراي بعد انتهاء الموسم الحالي وينتقل إلى أحد الأندية الكبرى. ولا شك أن اللاعب السابق في فولفسبورغ هو أحد أفضل المهاجمين في أوروبا حاليًا. فقد سجل 18 هدفًا وصنع ستة تمريرات حاسمة في 26 مباراة رسمية مع النادي التركي حتى الآن. وقد قاد فريقه للفوز في الديربي ضد بشيكتاش يوم السبت الماضي.
جدول مباريات بايرن ميونيخ: نظرة عامة على المباريات القادمة
- 10 مارس - 21:00: أتالانتا - بايرن ميونيخ
- 14 مارس - 15:30: باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ
- 18 مارس - 21:00: بايرن ميونيخ - أتالانتا
- 21 مارس - 15:30: بايرن ميونيخ - أونيون برلين