رسالة إلى بايرن ميونخ و"الرابونا" تلخص كل شيء قبل المونديال!.. المغرب يعثر على "شبيه يوسف النصيري" المفاجئ أمام مدغشقر

يبدو أن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، استقر على مهاجمه الأساسي "رقم 9"، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وفي قائمته النهائية لبطولة كأس العالم 2026، استدعى وهبي مهاجم وحيد فقط "رقم 9"، وهو نجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي؛ مع استبعاد بعض الأسماء الأخرى، على رأسهم لاعب عملاق جدة الاتحاد يوسف النصيري.

لكن أيضًا.. مدرب "أسود الأطلس" قام باستدعاء أكثر من نجم "جوكر"؛ يستطيعون اللعب في عدة مراكز، من بينها قلب الهجوم.

من بين هؤلاء؛ النجم إسماعيل صايبري، البالغ من العمر 25 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي آيندهوفن الهولندي.

صايبري يجيد في أكثر من مركز، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ خاصة صانع الألعاب والوسط رقم 8، إلى جانب الجناح الأيسر.

إلا أن الجهاز الفني لنادي آيندهوفن، اعتمد على صايبري في مركز "قلب الهجوم" ببعض المباريات، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2025-2026.

ومن بين هذه المباريات؛ تلك التي خسرها آيندهوفن (1-2) ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووقتها.. سجل النجم المغربي هدف آيندهوفن الوحيد؛ ليقرر المدير الفني للمنتخب الوطني محمد وهبي، الاعتماد عليه في هذا المركز أيضًا.

وهبي أشرك إسماعيل صايبري في مركز "قلب الهجوم"، خلال الشوط الأول من ودية منتخب المغرب ضد مدغشقر، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث تألق اللاعب بشكلٍ كبير للغاية بتسجيله هدفين، قبل استبداله.